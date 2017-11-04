م 12:12 2017/11/4

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية وجهت ضربات جوية وصاروخية ضد مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في محيط مدينة البوكمال في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة دير الزور.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف: 6 صواريخ مجنحة انطلقت من غواصة كولبينو و6 قاذفات استراتيجية قصفت مواقع تابعة لإرهابيي تنظيم «داعش» في محيط البوكمال.

وأضاف: الضربات الروسية سمحت لوحدات الجيش السوري بشن عمليات هجومية نشطة في المعقل الأخير لتنظيم «داعش» شرق سورية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن صواريخ «كاليبر» المجنحة أطلقتها الغواصة من تحت سطح الماء من بعد أكثر من 650 كيلومتراً، موضحاً أن الضربات الجوية الأخيرة نفذت بمشاركة قاذفتين من طراز «سو24» و«سو34» انطلقتا من مطار حميميم وبدعم جوي من مقاتلات من طراز «سو30 إس إم وسو35 وميغ 29».