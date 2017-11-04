م 12:12 2017/11/4

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم إرسال دعوات للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري إلى الحكومة السورية وجميع قوى المعارضة داخل سورية وخارجها، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الأميركيين و«التحالف الدولي» يرتكبون جريمة حرب وينتهكون القانون الدولي الإنساني عبر منعهم وصول المساعدات إلى المدنيين المهجّرين في منطقة التنف قرب الحدود السورية العراقية.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته أمس على موقعها الإلكتروني إلى أن الجنود الأميركيين في قاعدة «الركبان» غير الشرعية يمنعون إيصال المساعدات الإنسانية التي تسعى روسيا بالتعاون مع الحكومة السورية إلى تقديمها للمدنيين المهجّرين المتضررين من التنظيمات الإرهابية في منطقة التنف.

ولفتت الوزارة الروسية إلى أن الحالة الإنسانية الأشد حدة لا تزال في منطقة التنف بسبب واشنطن، حيث يعمد الأميركيون عبر قاعدتهم غير الشرعية في الركبان إلى حظر الاقتراب منها لمسافة 55 كم تحت طائلة التدمير والإبادة ما أسفر عن حرمان عشرات الآلاف من المهجّرين السوريين من المساعدات الإنسانية في المناطق المتاخمة لمخيم القاعدة هناك.

ونقلت الوزارة عن مدنيين فرّوا من منطقة التنف بحثاً عن إعالة أسرهم قولهم: إن جنوداً أميركيين عمدوا إلى إقامة مخيم جديد مؤخراً قرب قاعدة الركبان لإيواء الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق الفارين من شرق القلمون والقريتين والبادية السورية ما جعل الأوضاع المعيشية والإنسانية شبه مستحيلة في المنطقة.

وكشفوا أن الجنود الأميركيين يقومون بتشكيل ما يسمونه «معارضة معتدلة» من خلال دمج مجموعات ما يسمى «جيش أسود الشرقية» و«قوات أحمد عبده» و«لواء شهداء القريتين».

الجدير بالذكر أن هذه المجموعات قامت خلال السنوات الماضية بارتكاب عشرات المجازر والجرائم بحق الأهالي في ريف دمشق الجنوبي الشرقي والبادية الشرقية للسويداء والعديد من التجمعات السكنية في البادية السورية.

وأشار المدنيون إلى أن الجنود الأميركيين يقومون باستئجار وتمويل المجموعات الإرهابية في المنطقة عبر التفاوض المباشر مع القادة الميدانيين بمبالغ مالية متفاوتة لتنفيذ أجنداتهم ومخططاتهم، موضحين أن الخلافات المالية بين أفراد المجموعات الإرهابية تؤدي إلى نشوب اقتتال فيما بينها.

وأكدوا أن الجانب الأميركي رفض تقديم أي مساعدة طبية للجرحى المدنيين الذين أصيبوا بسبب الاقتتال الذي وقع نهاية الشهر الماضي بين مجموعات «لواء شهداء القريتين» و«أسود الشرقية» قرب مخيم «الركبان» وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى من المهجّرين من بينهم أطفال ونساء.

وختمت وزارة الدفاع الروسية قائلة: تصرفات الجنود الأميركيين و«التحالف الدولي» في منطقة التنف تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويمكن وصفها بأنها جريمة حرب.

بدوره أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن الاعتداء على المدنيين المهجّرين في منطقة التنف هو جريمة صارخة ضد الإنسانية وانتهاك لقواعد القانون الدولي والأولوية الآن هي لإنقاذ الناس الأبرياء في مخيم الركبان الذين يعيشون من دون مساعدة طبية أو عقاقير أو طعام.

وأشار بونداريف للصحفيين في موسكو أمس إلى أنه يمكن لروسيا أن تثير هذه القضية في مجلس الأمن الدولي وفي قمة المجلس الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن يجتمع الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس بوتين سيثير حينها هذه القضية بحزم.

في هذه الأثناء أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم إرسال دعوات للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري إلى الحكومة السورية وجميع قوى المعارضة داخل سورية وخارجها.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غريمينغر في موسكو قال لافروف أمس: تم توجيه دعوات لحضور المؤتمر إلى الحكومة السورية وإلى جميع قوى المعارضة داخل سورية وخارجها على حد سواء.

وأوضح لافروف أن المؤتمر المزمع عقده في روسيا ربما يكون أول محاولة لتنفيذ القرار 2254 الذي يطالب المجتمع الدولي بتقديم كل المساعدات الممكنة للسوريين في تنظيم حوار وطني شامل للتوصل إلى اتفاقيات حول تسوية سياسية.

وأضاف لافروف: ما زالت تصلنا إجابات من بين الممثلين المدعوين غير الحكوميين ونعمل على تحليل الردود الواردة ونلاحظ أن الطابع التمثيلي في هذا الحدث هو ذو مستوى عالٍ، مشيراً إلى أن موعد انعقاد المؤتمر سيعلن قريباً.

من جهة أخرى وخلال لقائه غريمينغر أكد لافروف أن موسكو تؤيد موقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تسوية النزاعات بمختلف أنحاء العالم، وقال: نرحب بشكل خاص بموقفكم الداعم لتنظيم الحوار المكشوف ومتساوي الحقوق من دون أي شروط مسبقة في جميع المسائل.

وأعرب الوزير الروسي عن أمله بأن تتضمن المناقشات آليات تسوية النزاعات في أوكرانيا ومنطقة ترانسنيستريا وقره باغ وكذلك دور روسيا في هذه المسائل، مشيراً إلى أهمية عمل المنظمة في منطقة البلقان.

أوليانوف: لا يمكن اعتبار التحقيق في حادث خان شيخون منتهياً

في غضون ذلك أكد مدير قسم الحد من الانتشار ومراقبة التسلح في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أنه لا يمكن اعتبار التحقيق في حادث استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون بريف إدلب منتهياً، مشدداً على أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة غير مقبول.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن أوليانوف قوله أمس: لا يمكننا أن نعتبر التحقيق في حادث خان شيخون منجزاً اعتماداً على التقرير الأخير لآلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة الخاصة بحالات استخدام الكيميائي في سورية.

وأضاف أوليانوف: من الضروري أن تزور آلية التحقيق موقع الحادث لتنفيذ جميع العمليات اللازمة إضافة إلى جمع العينات في مطار الشعيرات الذي تزعم لجنة التحقيق أن الطائرة المزودة بقنبلة جوية محتوية على غاز السارين أقلعت منه.

وشدّد أوليانوف على أن مشروع القرار الذي وزعته روسيا لأعضاء مجلس الأمن الدولي حول التحقيق في حادث خان شيخون يتضمن توجيهات حول هذا الشأن.

وأكد أوليانوف أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي إلى منح الحرية التامة لآلية التحقيق المشتركة كي تعمل من دون أي قواعد قد تقيد أنشطتها.

ونقلت (سانا) عن أوليانوف قوله: من غير الممكن على الإطلاق الموافقة على ذلك لأن مثل هذا النهج يؤدي إلى تحويل آلية التحقيق إلى وسيلة لتحقيق المصالح الأمريكية بدلاً من آلية في أيدي العدالة الدولية وهو ما نشاهده الآن ولذلك نحن بالطبع لا نستطيع تأييد مشروع القرار الأمريكي ولا سيما أنه يعيد تأكيد جميع الاتهامات التي لا أساس لها والموجهة إلى دمشق.