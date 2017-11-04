م 12:12 2017/11/4

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري ضرورة الاستفادة من الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه لتعزيز المسار السياسي لحل الأزمة في سورية.

وقال جابري أنصاري في تصريح أمس لوكالة «إرنا» الإيرانية: عملية مكافحة الإرهاب شهدت نجاحات ملموسة طوال السنة الماضية سواء في سورية أو العراق، مشيراً إلى المساحات الكبيرة من الأراضي التي تم تحريرها من تنظيم «داعش»الإرهابي وهو ما أعاد الاستقرار للبلدين.

ولفت جابري أنصاري إلى أن اجتماعات أستانا مستمرة إلى أن يتم إحلال الأمن والاستقرار في سورية.