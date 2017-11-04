م 12:12 2017/11/4

أعلنت أليساندرا فيلوتشي الناطقة باسم مقر الأمم المتحدة بجنيف أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا يجري حالياً مشاورات بشأن مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع انطلاقه الشهر الجاري في مدينة سوتشي الروسية.

ونقلت وكالة «تاس» عن فيلوتشي قولها خلال تصريح صحفي في معرض ردّها على سؤال، فيما إذا كان دي ميستورا قد حصل على دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر: تم إبلاغ دي ميستورا بهذا اللقاء وهو يجري حالياً مشاورات بهذا الشأن، مضيفة: في الوقت الراهن لا يريد أن يعلّق على أسئلة حول الدعوة أو حول من سيمثل الأمم المتحدة في هذا اللقاء.

وأشارت فيلوتشي إلى أن دي ميستورا يجري مشاورات حول اللقاء القادم وكذلك العملية كلها التي يجب أن تؤدي إلى عقد المحادثات المعلنة في جنيف حتى نهاية الشهر الجاري.