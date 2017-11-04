م 12:12 2017/11/4

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ومستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للعلاقات الدولية علي أكبر ولايتي في بيروت أمس التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة والاتصالات الجارية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وأشار عون خلال اللقاء إلى أنه بإمكان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تلعب دوراً فاعلاً في الوصول إلى حل لمعاناة المهجرين السوريين والمساعدة على إعادتهم إلى أرضهم.

من جهته نوه ولايتي بالجهود التي يبذلها الرئيس عون للمحافظة على الاستقرار في لبنان ما ساعد على تحقيق الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية في الجرود اللبنانية.

وقال ولايتي: الانتصار الذي حققه لبنان على التنظيمات الإرهابية عبر ثلاثيته الذهبية الجيش والمقاومة والشعب خاصة على الحدود الشرقية وفي جرود عرسال إنما يدل على الكفاءة والجدارة العاليتين اللتين تمت إدارة الأمور من خلالهما.

كذلك بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع ولايتي الأوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات اللبنانية- الإيرانية.

ونقلت «سانا» عن ولايتي قوله: إن اللقاء كان إيجابياً ومفيداً جداً, موضحاً أنه قدم التهنئة بالانتصارات الأخيرة التي حققها لبنان على الإرهاب, مشيراً إلى أن وجهات نظر الجانبين كانت متفقة على أن هذه الانتصارات في سورية والعراق ولبنان حققتها المقاومة وشعوب هذه البلدان.

وأكد ولايتي أن الأميركيين من خلال دعمهم للصهاينة حاولوا دائماً أن يكسروا ويحطموا المقاومة حيث مارسوا أكبر الضغوط على سورية في هذا الصدد باعتبارها الحليف الأساسي للمقاومة, مشدداً على أن الأميركيين كما لم ينجحوا في العراق فإنهم لن ينجحوا في سورية أيضاً.

كما بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع ولايتي آخر التطورات السياسية في لبنان وسورية والمنطقة.

حضر اللقاء السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي والمستشار الثقافي الإيراني محمد مهدي شريعتمداري.

وكان ولايتي أكد في كلمة له في ختام أعمال المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمه اتحاد علماء المقاومة في بيروت الأربعاء الماضي أن محور المقاومة أفشل المخطط الأمريكي ـ الصهيوني المشترك الرامي إلى تقوية المجموعات الإرهابية التكفيرية المتطرفة للعبث بأمن المنطقة واستقرارها.