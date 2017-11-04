م 12:12 2017/11/4

أصيب 3 أشخاص بجروح ووقعت أضرار مادية بسبب اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على منطقة المحطة بمدينة درعا في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر.

وأفادت مراسلة (سانا) في درعا بأن مجموعات مسلحة استهدفت بعدة قذائف صاروخية منطقة المحطة ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

ونقلت المراسلة عن مصدر طبي في المشفى الوطني وفرع الهلال الأحمر العربي السوري قوله: إنه تم نقل أحد المصابين إلى دمشق وهو بحالة حرجة بينما قدمت الإسعافات وأجريت الجراحة اللازمة للمصابين الآخرين.

وكان أصيب 3 أشخاص بجروح ووقعت أضرار مادية في الـ21 من الشهر الفائت بسبب اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على حي السل ومنطقة المحطة بمدينة درعا في خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر.

وتم منتصف شهر تموز الماضي التوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة تخفيف توتر في المنطقة الجنوبية ومنذ ذلك الحين خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق أكثر من مرة ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.