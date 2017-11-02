ص 2:02 2017/11/2

بينما تابعت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها في أحياء مدينة دير الزور بنجاح وعلى اتجاه مدينة البوكمال مكبدة «داعش» الإرهابي خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد، نفذت قاذفات استراتيجية روسية ضربات جوية على مواقع «داعش» في دير الزور، حيث دمّرت مستودعات أسلحة وذخيرة لهم قرب مدينة البوكمال.

وتفصيلاً، واصلت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور عملياتها بنجاح ضد تجمعات وفلول إرهابيي تنظيم «داعش» فيما تبقى من الأحياء في الجهة الجنوبية لمدينة دير الزور وعلى اتجاه مدينة البوكمال في أقصى الريف الشرقي للمحافظة وسط انهيارات كبيرة في صفوف الإرهابيين.

وأفاد مراسل (سانا) في دير الزور بأن وحدات الجيش وبإسناد من الطيران الحربي وسلاح المدفعية نفذت عمليات مكثفة لاجتثاث ما تبقى من إرهابيي تنظيم «داعش» في أحياء الحميدية والجبيلة والرشدية والحويقة والعرضي والشيخ ياسين ما أدى إلى مقتل العديد منهم وتدمير تحصينات وأوكار لهم.

وفي صورة تعكس مدى الانهيار والتخبط الذي يعيشه التنظيم التكفيري بسبب تكبده خسائر كبيرة وتقهقره أمام وحدات الجيش لفت المراسل إلى أن عدداً من المتزعمين الميدانيين في التنظيم الإرهابي يطلقون نداءات عبر مكبرات الصوت تدعو إرهابيي التنظيم لعدم الفرار والثبات وقتل أي عنصر يحاول تسليم نفسه لوحدات الجيش حتى ينجو بحياته.

وعلى محور العمليات باتجاه مدينة البوكمال بيّن المراسل أن وحدات الجيش وبدعم ناري من سلاح المدفعية والطيران الحربي دمرت تحصينات وآليات ومقرات للتنظيم الإرهابي في بلدة محكان جنوب مدينة الميادين التي استعاد الجيش السيطرة عليها بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة في 14 الشهر الماضي.

وذكر المراسل أن الطيران الحربي نفذ غارات جوية على مقرات وتحصينات التنظيم الإرهابي في مدينة القورية جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 45 كم على اتجاه البوكمال أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم «أبو عمر راوة» و«أبو بكر التكريتي» و«أبو شيماء العراقي» وهم من متزعمي «داعش» في ريف دير الزور الشرقي.

وفي إطار استكمال عمليات إعادة الأمن والاستقرار الكاملين للمناطق المحررة تواصل وحدات الهندسة عملية إزالة الألغام والعبوات الناسفة والمفخخات التي خلّفها تنظيم «داعش» الإرهابي في أحياء المطار القديم وكنامات والرصافة والثانوية الصناعية والمعهد الصناعي والشارع المؤدي لدوار غسان عبود بعد استعادة الجيش السيطرة عليها أمس الأول.

إلى ذلك أفادت مصادر أهلية بازدياد حالات الفرار بين إرهابيي «داعش» نتيجة للتقدم المطرد لوحدات الجيش في عملياتها ضد التنظيم الإرهابي واستعادة سيطرتها على مساحات واسعة على اتجاه مدينة البوكمال، مشيرة إلى فرار المدعو واصل دباس الهارون من مدينة القورية وهو «أمير» ما يسمى «ديوان الركاز» التابع للتنظيم في الريف الشرقي.

في غضون ذلك، نفّذت قاذفات استراتيجية انطلقت من الأراضي الروسية ضربات جوية على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور في إطار مشاركة روسيا الاتحادية بالحرب على الإرهاب بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس أن 6 قاذفات استراتيجية روسية من نوع «تو 22 إم 3» وجّهت ضربات جوية إلى مواقع إرهابيي «داعش» قرب مدينة البوكمال انطلاقاً من الأراضي الروسية مروراً بالأجواء الإيرانية والعراقية.

ولفتت الوزارة إلى أن الضربات جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة واستهدفت مراكز للإرهابيين ومستودعات للأسلحة والذخيرة، مؤكدة أنها أسفرت عن تدمير جميع المواقع المستهدفة.

وأوضحت الوزارة أن مقاتلات من نوع «سو 30 إس إم» أقلعت من مطار حميميم، حيث قامت بتأمين مهمة القاذفات الاستراتيجية الروسية، مؤكدة أن جميع الطائرات الحربية عادت إلى مطاراتها بعد تنفيذ المهمة القتالية.

وكانت إحدى الغواصات الروسية العاملة في البحر المتوسط دمرت أمس الأول بصواريخ مجنحة مراكز «قيادة» ومنطقة محصنة وآليات مدرعة ومستودع أسلحة وذخيرة لإرهابيي تنظيم «داعش» قرب مدينة البوكمال.

في غضون ذلك عثرت الجهات المختصة على مستودع يحوي مواد لصناعة المفخخات والعبوات الناسفة من مخلفات إرهابيي «داعش» في ريف سلمية الشرقي.

وأفاد مراسل (سانا) في حماة بأن الجهات المختصة عثرت خلال عمليات التمشيط المتواصلة للقرى التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار مؤخراً على مستودع ضخم للأسلحة والذخائر في قرية رسم العواميد بريف سلمية شرق حماة.

وأوضح المراسل أن المستودع يحتوي على مواد تستخدم في صناعة المفخخات والمتفجرات والصواريخ وكمية من الفوسفات الأحادي والصودا الحارقة وقنابل محلية الصنع وبراميل تحوي بودرة كحول أبيض ونتروجين قابل للاحتراق السريع والانفجار وبراميل أخرى تحوي مادة الـ«تي إن تي» و«سي فور» شديدة الانفجار.