ص 2:02 2017/11/2

حققت وحدات الجيش خلال هذا الأسبوع تقدماً كبيراً في أحياء دير الزور وريفها وكذلك في ريف حماة، حتى باتت قواتنا الباسلة على أبواب إعلان محافظة دير الزور خالية من إرهابيي «داعش» وذلك بعد محاصرة فلول التنظيم في جيوب صغيرة.

انتصارات تلو الأخرى تحققها القوات المقاتلة على الإرهاب وداعميه، حيث تمت السيطرة على قرية حويجة صكر في الجهة الشرقية لمدينة دير الزور بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش».

جاء ذلك بعد أن نفذت وحدات من الجيش والقوات الرديفة والحليفة عمليات مكثفة ضد فلول وتحصينات إرهابيي (داعش) على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة دير الزور انتهت بإعادة السيطرة على القرية الواقعة على بعد نحو 10 كم عن مركز المدينة.

العمليات العسكرية أدت إلى تكبيد مجموعات «داعش» الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والأسلحة والعتاد من ضمنها عربات مفخخة وسيارات مزودة برشاشات ومدافع مختلفة.

كما قامت وحدات الهندسة بتفكيك وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم الإرهابي بكثافة في الشوارع والطرقات والمفارق والساحات والأبنية بهدف «إعاقة» تقدم الجيش.

كما دمرت وحدات الجيش آليات ومفخخات لتنظيم «داعش» في بلدة محكان على اتجاه البوكمال آخر أكبر معاقل التنظيم الإرهابي وقضت على العديد من إرهابييه في أحياء بدير الزور.

فعلى المحور الجنوبي الشرقي خاض الجيش اشتباكات عنيفة ضد مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» في عدد من أحياء بلدة محكان جنوب مدينة الميادين على اتجاه مدينة البوكمال

ولم تقتصر عمليات الجيش على محاربة الإرهاب وتعقب الإرهابيين بل قامت الوحدات المقاتلة بتطهير المناطق المحررة من الإرهاب والبحث عما يخبؤه الإرهابيون في أوكارهم.

وفي السياق عثرت وحدات من الجيش على آلاف الأطنان من القمح والطحين والأسمدة المسروقة كانت مخبأة داخل أحد أوكار إرهابيي تنظيم «داعش» بريف دير الزور.

حيث تم اكتشاف 1000 طن من القمح في مدينة الميادين كانت مخبأة في أوكار لإرهابيي «داعش» تم نقل هذه الكميات إلى صوامع الحبوب في حمص.

كما عثرت وحدات من الجيش في موحسن على أربع خلايا أرضية ترابية تحتوي على 600 طن من الأقماح الدوكمة المسروقة والمخزنة بطريقة فنية تحت التراب في أوكار لإرهابيي «داعش».

كما تم العثور في منطقة حطلة على 208 أطنان من الحبوب تم نقلها إلى مركز الفرات للحبوب بدير الزور و24 طناً من مادة الدقيق تم تسليمها لمطحنة الفرات.

وفي قرية الحسينية عثر الجيش على كمية 122,360 طناً من الأقماح مخبأة تحت الأرض.

وكانت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عثرت على 5500 طن من القمح المسروق في أوكار إرهابيي «داعش» بريف حماة الشرقي.

كما تابعت وحدات الجيش عملياتها المركزة في دير الزور وتمكنت من السيطرة على حيي العرفي والعمال وحررت 19 مدنياً من أيدي إرهابيي «داعش» في ريف حماة، كما أمنت عودة 26 مختطفاً من القريتين بريف حمص كان تنظيم «داعش» قد اختطفهم لاستخدامهم كدروع بشرية.

وتابع الجيش تقدمه ضمن أحياء دير الزور، حيث تم القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي «داعش» في حي الحميدية والكنامات والشيخ ياسين والجبيلة. أما في ريف حماة فقد أحكم السيطرة على ثلاث قرى هي مشرفة أبو لفة وجب الجملان ورسم ميال بعد إيقاع قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي «جبهة النصرة».

في غضون ذلك واصلت وحدات الجيش تقدمها في مدينة دير الزور واستعادت السيطرة على أحياء الرصافة وكنامات والمطار القديم في الأطراف الجنوبية للمدينة بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» فيها وتدمير تحصيناته، حيث عملت فرق الهندسة على إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الأحياء الثلاثة.

وكانت وحدات الجيش في ريف حماة الشمالي الشرقي استعادت أيضاً 5 قرى هي (رسم الأحمر ورسم الصاوي ورسم الصوان ومشيرفة عدوان ومشيرفة موينح).