ص 2:02 2017/11/2

شهدت العاصمة الإيرانية طهران أمس يوماً إيرانياً ـ روسياً ـ أذربيجانياً حملت ساعاته لقاءات بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني حيدر علييف, ومؤتمراً صحفياً مشتركاً للرؤساء الثلاثة, فضلاً عن لقاء آخر جمع قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام السيد علي الخامنئي مع الرئيس بوتين. وإذ أكد الرئيس بوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيريه الإيراني والأذربيجاني أن الأوضاع تتطور بشكل إيجابي في سورية في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب, فإن السيد الخامنئي أكد خلال لقائه بوتين أهمية التعاون بين إيران وروسيا لتسوية الأزمة في سورية، مشيراً إلى أن التجربة الجيدة للتعاون بين البلدين في هذا المجال أثبتت أن طهران وموسكو يمكنهما تحقيق أهداف مشتركة في ميادين صعبة.

وقال الخامنئي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران أمس: هزيمة «التحالف» الأمريكي الداعم للإرهابيين في سورية حقيقة لا يمكن إنكارها لكن هؤلاء مشغولون بالتخطيط وإعداد المؤامرات، لذلك فإن تسوية الأزمة في سورية بحاجة إلى مواصلة التعاون الوثيق.

وأوضح الخامنئي أن الشعب السوري هو من يتخذ القرار النهائي حول القضايا التي تخص سورية، وقال: يجب أن تخرج جميع الحلول حول الحكومة السورية من داخل هذا البلد وعدم ممارسة الضغط على الحكومة السورية من أجل تنفيذ أي مشروع وينبغي أن تكون المقترحات والمشروعات شاملة قدر المستطاع.

وبيّن الخامنئي أن مقاومة سورية وإيران وروسيا للإرهابيين التكفيريين المدعومين من عدة دول أجنبية تحمل نتائج مهمة، مضيفاً: التكاتف الجيد للغاية والمقاومة المشتركة في وجه فتنة وفساد الإرهابيين في سورية يحملان الكثير من المعاني.

ورحب الخامنئي بمقترح الرئيس الروسي من أجل مزيد من تعزيز التعاون في جميع المجالات، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من التجارب المفيدة خلال السنوات الأخيرة في القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية بغية تعزيز هذه العلاقات.

وأشار الخامنئي إلى أهمية مواقف بوتين حول التسوية المشتركة للقضايا الإقليمية بعيداً عن الأطراف الخارجية، موضحاً أن الأمريكيين يعتزمون التدخل في جميع قضايا المنطقة والعالم وعقدوا آمالهم من أجل تنفيذ هذا الأمر على مسؤولين ضعفاء في بعض الدول.

بدوره قال بوتين: أثبتنا للعالم أننا قادرون على تسوية القضايا الإقليمية من دون الحاجة إلى الدول الأجنبية، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد من مبادئ السياسة الخارجية لروسيا.

وأضاف: نؤمن بأن أي تغيير وتطور في أي بلد ومنها سورية يجب أن يتم من الداخل، واصفاً مواقف قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في تحقيق الأهداف المشتركة في سورية بالمؤثرة والحكيمة.

وأكد بوتين أن التعاون الدفاعي العسكري بين البلدين في إطار القوانين الدولية قابل لمزيد من التعزيز، مبيناً أن الدول غير الإقليمية تعتزم إشعال النيران في المنطقة، وقال: أمريكا تريد التدخل في جميع القضايا الدولية والإقليمية وتتجاهل مصالح حلفائها إذا اقتضى الأمر.

إلى ذلك وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيراني والأذربيجاني في طهران أمس أكد الرئيس بوتين أن الأوضاع تتطور بشكل إيجابي في سورية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب كما تجري محادثات ناجحة في أستانا التي اختتمت أمس الأول الجولة السابعة منها بنجاح.

وقال بوتين: تطرّقنا إلى مسائل مختلفة في مجال مكافحة الإرهاب وإلى الأوضاع الأمنية في المنطقة وتحدثنا بالتفصيل عن الوضع في سورية وأشير إلى أننا نتعامل مع إيران بشكل مثمر، حيث استطعنا التوصل إلى التفاهم حول مواقفنا من الأوضاع في سورية وبفضل جهودنا المشتركة وجهود تركيا، ونشيد بنتائج زيارتنا «اليوم».

من جهته قال الرئيس الإيراني: إنه بحث مع نظيريه الروسي والأذري مكافحة الإرهاب في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاثة، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون بين إيران وروسيا في سورية.

وأعلن روحاني أنه تمّ التأكيد على أمور أولها الترانزيت بين الدول الثلاث، مضيفاً: قررنا تنمية المواصلات بين الدول الثلاث والاستفادة من بحر قزوين.

ولفت روحاني إلى أن الاجتماع الثلاثي المقبل للبلدان الثلاثة سيكون في موسكو تلبية لدعوة بوتين، مضيفاً: بحثنا التعامل الاقتصادي بالعملة المحلية للبلدان الثلاثة.

بدوره قال علييف بحثنا مع روحاني وبوتين تطوير التعاون بين دولنا على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدان الثلاثة يمكن أن يساعد في تعزيز الأمن الدولي.

وكان روحاني قد أكد خلال لقائه نظيره الروسي أن التنسيق بين إيران وروسيا كان له تأثير كبير على عملية مكافحة الإرهاب في المنطقة، موضحاً أن التعاون الإيراني- الروسي في سورية مستمر حتى القضاء على الإرهابيين.

وأشار روحاني إلى اجتماع «أستانا7» وأهمية التعاون متعدد الأطراف في حل القضايا والأزمات في المنطقة، وقال: إيران تعتبر أن عدم الاستقرار يضر بجميع الدول وأنها تدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، لافتاً إلى أهمية الحل السياسي للأزمة في سورية ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وشدّد روحاني على أهمية العلاقات بين طهران وموسكو وباكو على الصعيد الإقليمي، مشيراً إلى أهمية الاتفاقيات الجديدة التي أبرمت بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات ومن بينها الطاقة والتقنية النووية والنقل والترانزيت، مؤكداً عزم بلاده على التطوير والتعزيز الشامل للعلاقات والتعاون مع روسيا.

ولفت روحاني إلى أن الاتفاق النووي اتفاق متعدد الأطراف وأن المحافظة عليه تسهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، موضحاً دور روسيا في تثبيت واستمرار الاتفاق النووي وتنفيذ جميع الأطراف المعنية التزاماتها في هذا المجال.

من جانبه أكد بوتين ضرورة مكافحة الإرهاب في سورية، مشيراً إلى أن الدور المؤثر الذي تقوم به كل من روسيا وإيران والنظام التركي في إطار محادثات أستانا يجب أن يستمر.

واعتبر الرئيس الروسي الاتفاق النووي الإيراني اتفاقاً جيداً لإرساء السلام والاستقرار على المستوى العالمي وقال: إن عدم الالتزام بالقرارات الدولية من جانب البعض ليس مقبولاً أبداً وأن الاتفاق النووي ليس مرتبطاً بالقضايا الدفاعية والصاروخية أبداً، مؤكداً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المرجع الوحيد لإعلان التزام إيران بالاتفاق النووي.

وأعرب بوتين عن تقديره لاستضافة إيران القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وأذربيجان، وقال: إن إيران شريكة استراتيجية بالنسبة لنا ولدينا مصالح مشتركة عديدة في تنمية العلاقات، مشدداً على ضرورة تنمية العلاقات الثلاثية بين إيران وروسيا وأذربيجان في مجالات النقل.

ووصف الرئيس الروسي العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا في مجالات الطاقة والشراكة الاقتصادية والأنشطة النووية السلمية والنقل الحديدي بالمتنامية، وقال: ترغب الشركات الروسية بالاستثمار في المشاريع التنموية الإيرانية ولا ترى روسيا أي قيود في مسار تنمية العلاقات الثنائية مع إيران وترحب بتطويرها.

وبحث الرئيسان روحاني وبوتين خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي وشددا على ضرورة التعزيز الشامل لهذه العلاقات والتنسيق في مختلف الجوانب.

كما أكد الرئيس روحاني خلال لقائه علييف ضرورة تكثيف الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب في المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار إليها ولا سيما في سورية واليمن.

وأشار روحاني إلى أن اللقاء بين الجانبين يعكس إرادة مسؤولي البلدين لتطوير وتعزيز وتعميق كامل العلاقات والتعاون بينهما، مشيراً إلى أن اللقاءات الثنائية إيجابية ومتطورة.

بدوره لفت علييف إلى أن إيران تضطلع بدور مهم في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن استعداد بلاده لتطوير التعاون والشراكة مع إيران في مختلف المجالات.

وكانت قد انطلقت في طهران أمس أعمال القمة الثلاثية بمشاركة رؤساء إيران وروسيا وأذربيجان.

وهذه هي القمة الثانية من نوعها التي يشارك فيها الرؤساء الثلاثة، حيث انعقدت القمة الأولى في العاصمة الأذربيجانية باكو في آب من العام الماضي بهدف تعزيز علاقات حسن الجوار وفي إطار الأهداف المحددة.