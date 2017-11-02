ص 2:02 2017/11/2

أكد الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف دعم بلاده للمبادرات الرامية إلى حل الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن نزارباييف قوله للصحفيين أمس عقب محادثاته مع ملك الأردن عبد الله الثاني في أستانا: إن عملية أستانا هي منبر إضافي لمحادثات جنيف، حيث إنها أظهرت فاعليتها، مشيراً إلى أنه نتيجة للمحادثات في أستانا فقد تراجع مستوى العنف في سورية.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة.

وكان قد اختتم في العاصمة الكازاخستانية أمس الأول اجتماع «أستانا7» حول سورية، حيث جددت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية تمسكها بوحدة الأراضي السورية والاستمرار في مكافحة الإرهاب وتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر، كما أكدت على الحل السياسي للأزمة فيها.