ص 2:02 2017/11/2

دعا البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إلى بذل الجهود لوقف الحروب والوصول بسورية إلى بر السلام والطمأنينة.

ونقلت «سانا» عن البطريرك يازجي قوله خلال كلمة في نيويورك ضمن الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى الولايات المتحدة من أجل السلام في سورية والمنطقة: إن ما يجري في سورية وبعض دول المنطقة من عنف وإرهاب هو غريب عن ماضي المنطقة وحاضرها، مضيفاً: إننا في الشرق ندفع ثمناً باهظاً ضريبة العنف والإرهاب, ولكننا أصحاب حق ونحن ثابتون ومتجذرون في بلادنا وأننا أبناء السلام ونسعى إليه ونريد الخير لبلادنا وللجميع.