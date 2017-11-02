ص 2:02 2017/11/2

في إطار تعزيز المصالحات المحلية تمت أمس تسوية أوضاع 200 شخص من أهالي منبج بريف حلب الشرقي.

وبيّن رئيس لجنة المصالحة عماد الدين غضبان أنه تم تنفيذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع العائدين إلى حضن الوطن من خلال الحصول على البيانات اللازمة وتأمين الإقامة المؤقتة لهم ريثما تتم إعادتهم إلى قراهم وبلداتهم لممارسة حياتهم الطبيعية.

بدوره لفت أمين شعبة منبج لحزب البعث العربي الاشتراكي القاضي عبد الله الحسين إلى أهمية دور المصالحات المحلية في حقن دماء السوريين، مبيناً أن الجهود المبذولة في هذا المجال تأتي في إطار سياسة الحكومة لتعزيز المصالحات المحلية سعياً لإعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المناطق التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها.

وذكرت (سانا) أن عدداً من الذين تمت تسوية أوضاعهم عبّروا عن فرحتهم بالعودة إلى حضن الوطن واستعدادهم للمساهمة في إعادة إعمار ما خربته المجموعات الإرهابية، موجهين الدعوة لكل من ضل الطريق إلى الاستفادة من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية والمجتمع المحلي ولجان المصالحة لتسوية أوضاعهم والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

وتمت في الـ11 من الشهر الماضي تسوية أوضاع 100 شخص من أهالي منطقة منبج بريف حلب الشرقي وذلك في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتعزيز المصالحات المحلية سعياً لإعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من التنظيمات الإرهابية.