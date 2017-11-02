ص 2:02 2017/11/2

اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي على الإجراءات المتخذة لنقل وتخزين كميات الأقماح والطحين التي تم العثور عليها في أوكار إرهابيي «داعش» في مدينة الميادين ومناطق ريف دير الزور الشرقي.

وتفقد الوزير الغربي خلال جولة له أمس أسواق مدينة دير الزور والبضائع المتوافرة إضافة إلى سير العمل في مخبز الكرامة الاحتياطي وجودة الرغيف المنتج.

وخلال اجتماع موسع عقده الوزير الغربي مع عدد من المديرين المعنيين بالقطاع التمويني تم إقرار خطة عمل عاجلة وسريعة لمعالجة وضع الحبوب والطحين والمطاحن التي تمت استعادتها من تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري.

ونقلت «سانا» عن الغربي إشارته خلال الاجتماع إلى أن العمل جار لنقل أكداس القمح المسروقة والموجودة في العراء والمطاحن المسروقة وخاصة مطحنة منبج التي سبق أن سرقها تنظيم «داعش» الإرهابي ونقلها إلى مدينة الميادين.

وأوضح الوزير الغربي أنه سيتم نقل الحبوب والمطاحن إلى المناطق الآمنة لحفظها وعدم تعريضها للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة في غضون 15 يوماً، لافتاً إلى أن كميات القمح التي تم العثور عليها تبلغ آلاف الأطنان إضافة إلى 3 مطاحن صغيرة الحجم باستطاعة 15 طناً وهي تحتاج لإعادة تأهيل لوضعها في الخدمة من جديد.

بدوره أشار محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمره إلى أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على كميات القمح التي تم العثور عليها في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري في الميادين وريفها.

رافق الوزير في جولته محافظ دير الزور وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ساهر الصكر وقائد شرطة المحافظة اللواء عبد الحكيم وردة ومدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم ومدير الشركة العامة للمطاحن مهند شاهين ومدير الشركة العامة للصوامع عبد اللطيف أمين ومدير الشركة العامة للطرق والجسور لؤي بركات.