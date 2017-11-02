ص 2:02 2017/11/2

وقّعت سورية وسلطنة عمان مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية إلى سلطنة عمان وإجرائه مباحثات حول التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات النفط والغاز تتضمن الصناعة والاستخراج وتأهيل وتدريب الكوادر وإقامة مشروعات مشتركة.

وذكر الوزير غانم وفق ما نقلت (سانا) أن مذكرة التفاهم ستسهم في تأسيس بنية صلبة للتعاون المستقبلي ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من الخبرات العمانية في مختلف النواحي المتعلقة بالمشتقات النفطية.

وأضاف الوزير غانم: ما تمّ طرحه خلال الزيارة مهم لجهة توطين الصناعات النفطية وتبادل الخبرات بين البلدين وتأمين احتياجات قطاع النفط والغاز والمساهمة في تطوير الصناعات النفطية وتأهيل الكوادر.