علي العقباني م 7:07 2017/11/1

تثير كتب المذكرات الشخصية الكثير من الشجن والتساؤل حين قراءتها لجهة الشخص الذي كتبها والمرحلة التاريخية التي يتحدث عنها والأشخاص الذين يوردهم في تلك المذكرات إضافة للصدقية والأهمية والضرورة والحاجة وغيرها الكثير.

الكثير من السياسيين والمشتغلين بالشأن العام أو المعاصرين لمراحل تاريخية معينة يلجؤون في الأغلب لكتابة يومياتهم أو مذكراتهم فيما يتعلق بالمرحلة والظروف وما إلى ذلك، لكن حين يتصدى فنان معروف وله موقعه في قلوب الناس وذاكرتهم وهو مازال على قيد الحياة ويقدم على كتابة مذكراته أو كما يرغب هو بتسميتها(إطلالة على الذاكرة) ويكتبها بنفسه ولغته فإننا هنا أمام حالة خاصة نشهد بعضها عالمياً وإن بصيغ مختلفة كأن يكتب ابن شارلي شابلن عن أبيه بما يشبه المذكرات اليومية لأبيه، أو أن نقرأ لأحد يكتب عن نجم كبير كأنطوني كوين، أو عمر الشريف، أو أن يتصدى كاتب وصحفي لحوار طويل مع فنان ونجم ويكتبها بما يشبه السيرة الذاتية، وغير ذلك، فتلك حالات نلمحها بين الحين والآخر وتلقى صدىً طيباً عند الناس، ذلك أن السير الذاتية والمذكرات عند القراء شكل من أشكال التلصص على الحياة الشخصية والعامة لكاتب تلك المذكرات.

هنا نحن أمام تجربة خاصة لفنان سوري متميز هو أسعد فضة الذي قدم للدراما الإذاعية والتلفزيونية وللسينما عدداً كبيراً من الأعمال والشخصيات التي بقيت عالقة في الذاكرة، ناهيك بسيرته المسرحية الحافلة تمثيلاً وإخراجاً وكتابة وتدريساً وإشرافاً.

الكتاب (إطلالة على الذاكرة.. مذكرات)، بقلم الفنان أسعد فضة والصادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن سلسلة جديدة بعنوان «مذكرات»، كتاب على درجة كبيرة من الأهمية، ذلك أنه يقدِّم من خلال سيرة حياة الفنان العربي السوري أسعد فضة، والمحطات البارزة فيها، ما يشبه سيرة حياتية لفنّي المسرح والسينما في بلادنا، وتطورهما، ومعاناة العاملين فيهما، وانعكاس التغيرات الاجتماعية والسياسية عليهما، ويأتي ذلك كله بلغة جميلة، وبصورة شائقة وممتعة تشد القارئ… إنها سيرة ذاتية وسيرة الفن في بلد، في آن معاً، كما جاء على غلاف الكتاب.

يستهل فضه كتابه هذا بعبارة ماركيز الشهيرة «الحياة.. ليست ما يعيشه أحدنا، وإنما هي ما يتذكره، وكيف يتذكره ليروي». لذلك فإن ما يكتبه هنا في هذه المذكرات تمكن تسميته «سيرة ذاتية»، وهو رحلة -كما يقول فضة- في مسيرة حياة صاخبة عاشها بصدق وأمانة، منذ مراحل الدراسة الأولى في القرية والمعاناة اليومية للوصول إلى المدرسة ثم الدراسة في المدينة والدريكيش ومحطات الانتقال المتعددة وصولاً إلى العاصمة والإيفاد إلى فرنسا الذي توقف بحكم الوحدة مع مصر فتحولت الدراسة إلى مصر ليذهب إلى القاهرة ويدرس التمثيل والإخراج المسرحي، وهو في تلك المذكرات والسيرة الذاتية يتجاوز الوقوف عند أمور كان عليه أن يفعلها ولم يفعلها، مركزاً على الأحداث المؤثرة في مسيرته الفنية التي امتدت زهاء خمسين عاماً.

التفاصيل في تلك المذكرات هي العنوان المهم والأساس وهو ما يهم القارئ والمهتم، ذلك أنَّ فضة بمسيرته الفنية والإدارية الطويلة في نقابة الفنانين ومديرية المسارح والمعهد العالي للفنون المسرحية وعديد المهرجانات، عنوان عريض لمسيرة الفن والحركة الفنية في سورية عبر سنوات وتحولات كثيرة.

الكتاب مزود بببلوغرافيا تفصيلية لمسيرة أسعد فضة الطويلة الأستاذ في التمثيل والمعلم المهم في ركن المسرح والسينما السورية والمؤسس في الدراما السورية، وكذلك بصور متنوعة من العروض والمسلسلات وشهادات التكريم غيرها الكثير.