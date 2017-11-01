م 12:12 2017/11/1

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم /34/ لعام 2017 الخاص بمنح الشهادات البحرية وإلغاء العمل بأحكام القانون رقم /57/ لعام 2001.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /34/

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1439 هجري الموافق 24/10/2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/ يقصد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون التعابير المبينة بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة النقل.

الوزير: وزير النقل.

المديرية: المديرية العامة للموانئ «الإدارة والسلطة البحرية المختصة».

المدير العام: المدير العام للمديرية العامة للموانئ.

الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 «إس تي سي دبليو» وتعديلاتها.

الملاح: هو كل شخص يكون مستخدماً أو مشتغلاً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن السفينة.

الربان: الشخص الذي يتولى قيادة سفينة ما.

الضابط: أحد أعضاء طاقم السفينة غير الربان المعين بإحدى الصفات التالية:

ضابط أول, ضابط كبير المهندسين، ضابط مهندس ثان، ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية، ضابط مسؤول عن نوبة هندسية، ضابط تقنيات إلكترونية.

الضابط الأول: الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك.

ضابط كبير المهندسين: هو كبير المهندسين المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية.

ضابط مهندس ثانٍ: هو الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية إدارة الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية في حال عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.

ضابط تقنيات إلكترونية: هو الضابط المسؤول عن تشغيل وصيانة وإصلاح النظم الإلكترونية والكهربائية والتحكمية على متن السفينة.

البحار: عضو من طاقم السفينة خلاف الربان أو الضباط.

المعهد المعترف به: أي مؤسسة تدريب بحري معتمدة من قبل المديرية.

المرشد البحري: هو الشخص المؤهل الذي يتولى عمليات إرشاد السفن في الموانئ والمصبات البترولية.

الحمولة الإجمالية: هي الحجم الكلي للسفينة مقاساً وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969.

قدرة الدفع: هي مجموع قدرة الخرج المستمرة القصوى مقاسة بالكيلو واط لجميع آلات الدفع الرئيسية في السفينة والمنصوص عليها بشهادة تسجيل السفينة.

الشهادة: وثيقة سارية المفعول أيّاً كانت تسميتها صادرة عن المديرية أو بموافقتها أو معتمدة من قبلها تؤهل حاملها لشغل الوظائف المحددة فيها.

الرحلة الدولية: هي الرحلة البحرية من ميناء بلد ما إلى ميناء يقع خارج حدود ذلك البلد.

الرحلة الدولية القصيرة: هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة مسافة تزيد على 200 ميل عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام ولا تتجاوز المسافة 600 ميل بين الميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء النهائي المقصود الميناء الذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه.

التطقيم الآمن: هو العدد الأدنى للملاحين من ذوي المؤهلات والخبرات اللازم لتأمين سلامة السفينة والطاقم والركاب والبضائع والممتلكات وحماية البيئة البحرية.

المادة/2/ يمنح المدير العام شهادات الربابنة والضباط والبحارة وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.

المادة/3/ يجوز للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير.

المادة/4/ تحدد البدلات التي تستوفيها المديرية لقاء منح الشهادات وتجديدها والمصادقة عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة/5/ تحدد تعويضات القائمين على العملية الامتحانية والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة/6/ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وخاصة بما يتعلق بـ:

أ/ منح الشهادات وتطبيق جميع أحكام الاتفاقية.

ب/ شروط التطقيم الآمن للسفن السورية.

ج/ تحديد درجات المرشدين البحريين وشروط منح الشهادة الخاصة بكل درجة وكذلك شروط وإجراءات منح الشهادات للعاملين على متن السفن التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية.

المادة/7/ يلغى العمل بأحكام القانون رقم/57/ لعام 2001.

المادة/8/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11/2/1439 هجري الموافق لـ31/10/2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم /313/ لعام 2017 القاضي بتعيين الدكتور بسام بشير إبراهيم رئيساً لجامعة البعث.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم/313/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.

يرسم ما يلي:

المادة/1/ يعيّن السيد الدكتور بسام بشير إبراهيم الأستاذ في كلية الهندسة المدنية في جامعة البعث رئيساً لجامعة البعث ولمدة ثلاث سنوات.

المادة/2/ يتقاضى الموما إليه تعويضات الوظيفة المعين بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة/3/ تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم من موازنة جامعة البعث.

المادة/4/ يلغى العمل بأحكام المرسوم رقم /254/ تاريخ 17/8/2017 المتضمن تعيين الدكتور بسام بشير إبراهيم نائباً لرئيس جامعة البعث لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.

المادة/5/ يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 11/2/1439 هجري الموافق لـ31/10/2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد