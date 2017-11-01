م 12:12 2017/11/1

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على أحياء الكنامات والمطار القديم والرصافة في الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور بعد تكبيد إرهابيي «داعش» خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وتدمير تحصيناتهم، وبالتوازي مع ذلك استعادت وحدات أخرى من الجيش (5) قرى بريف حماة الشرقي وذلك في إطار العمليات المتواصلة لاجتثاث إرهابيي «جبهة النصرة» من هناك، وتأتي هذه الإنجازات في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الروسية تدمير مراكز «قيادة» ومستودعات ذخيرة لإرهابيي «داعش» قرب مدينة البوكمال آخر معاقل التنظيم التكفيري في دير الزور.

فقد أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على أحياء الرصافة وكنامات والمطار القديم في مدينة دير الزور بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» فيها وتدمير تحصيناتهم.

وأفاد المصدر بأنه في إطار عملياتها المستمرة ضد ما تبقى من فلول تنظيم «داعش» الإرهابي في بعض أحياء مدينة دير الزور استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على أحياء الكنامات والمطار القديم والرصافة في الأطراف الجنوبية للمدينة بعد تكبيد إرهابيي التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وتدمير تحصيناتهم.

ولفت المصدر إلى أنه في الوقت الذي تتابع فيه وحدات الجيش عملياتها لاستعادة ما تبقى من أحياء المدينة تعمل وحدات الهندسة على إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الأحياء الثلاثة المحررة.

وفي ريف حماة الشمالي الشرقي حققت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة تقدماً جديداً في ملاحقة إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» ونفّذت عمليات عسكرية نوعية ضد التنظيم الإرهابي انتهت بالسيطرة على قرى رسم الأحمر ورسم الصاوي ورسم الصوان ومشيرفة عدوان ومشيرفة مويلح شمال وشمال غرب بلدة الشيخ هلال.

وأشار المراسل إلى أن العمليات أدت إلى مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مراكز «قيادة» ومنطقة محصنة وآليات مدرعة ومستودع أسلحة وذخيرة لإرهابيي تنظيم «داعش» بصواريخ مجنحة قرب مدينة البوكمال.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن غواصة فيليكي نوفغورد الروسية قصفت أمس بـ3 صواريخ «كاليبر» المجنحة مواقع لإرهابيي تنظيم «داعش» قرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القصف أسفر عن تدمير مراكز تحكم وتحصينات مع تجمعات لإرهابيي «داعش» وعربات مدرعة ومستودع كبير من الأسلحة والذخيرة.