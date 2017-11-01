م 12:12 2017/11/1

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الوضع في سورية سيكون في صلب المباحثات التي سيجريها الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال بيسكوف في تصريح له أمس: الأزمة في سورية ستكون غداً «اليوم» على جدول أعمال المحادثات في طهران وفي المقام الأول في المحادثات الروسية- الإيرانية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك أيضاً جزء ثنائي روسي- إيراني سيجتمع خلاله بوتين لدى وصوله مباشرة مع روحاني بالإضافة إلى إجراء محادثات روسية- إيرانية بشكل موسع، كما سيكون هناك لقاء مع قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي.

وأوضح بيسكوف أنه ستتم خلال القمة الثلاثية مناقشة قضايا التعاون الاقتصادي ومشروعات للبنية التحتية المختلفة وخاصة موضوع بناء خط للسكك الحديدية والتعاون في قطاع الطاقة.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أهم الأمور المطروحة في الجولة السابعة من اجتماعات «أستانا» حول الأزمة في سورية هو المسألة المتعلقة بضمان الأمن حول مناطق تخفيف التوتر.

ونقلت (سانا) عن لافروف توضيحه أن عملية جنيف بشأن التسوية السياسية للأزمة في سورية كانت نائمة منذ شهر نيسان العام الماضي ومن ثم استيقظت مع بداية عملية «أستانا» التي حفزت الممثلين عن الأمم المتحدة لتفعيل جهودهم الرامية للتوصل إلى اتفاق حول الحوار المباشر بين الحكومة السورية و«المعارضة» وللسعي لتوحيد منصات «المعارضات» الثلاث.

وأشار لافروف إلى أن اجتماعات أستانا حققت اختراقاً منذ بدايتها وتميّزت بوجود وفد من الحكومة السورية وآخر من المجموعات المسلحة أما محادثات «جنيف»، فكانت تهتم بمشاركة «المعارضين» الذين يقيمون خارج سورية وهم في الحقيقة لا يملكون زمام المبادرة وليس لديهم أي تأثير على الأرض.

وبيّن لافروف أن وفد «المجموعات المسلحة» الذي يشارك في محادثات «أستانا» سينضم إلى صفوف «المعارضة» التي ستشارك في عملية جنيف، وقال: بذلك سنقوم بتقريب عملية جنيف بوقائع وحقائق على الأرض، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك تباطؤاً ملحوظاً في الجهود الخاصة لعقد محادثات جنيف وهذا لا يجوز أن يحدث.

ولفت لافروف إلى أن عملية جنيف تعثرت كثيراً بسبب العناصر الراديكاليين بين «المعارضين» الذين رفضوا التوحد مع منصات المعارضة التي اتخذت مواقف بناءة في إجراء الحوار مع الحكومة السورية ووضعوا شروطاً تعجيزية وغير بناءة منذ البداية.

وذكر لافروف أن فشل الولايات المتحدة في الالتزام بتعهداتها مع روسيا لفصل «المعارضة» في سورية عن الإرهابيين دفع الجانب الروسي إلى اتخاذ القرار باختيار الشركاء القادرين على الالتزام بتعهداتهم وهكذا انطلقت عملية «أستانا» التي أثبتت فاعليتها.

وبيّن لافروف أن مبادرة مؤتمر الحوار الوطني السوري تعتبر خطوة جديدة لتوسيع دائرة المشاركين في عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على إشراك جميع أطياف الشعب السوري في هذه العملية، موضحاً أن هذه المبادرة لا تتنافس مع غيرها من المؤتمرات بل تكملها.

وأوضح لافروف أن أي مبادرة جديدة حول الأزمة في سورية بما في ذلك المقترح الفرنسي لتشكيل «مجموعة اتصال» يجب أن تعتمد على ما تم إنجازه إلى الآن لا أن تكون خطوة إلى الخلف وتأخذنا بالتراجع عما توصلنا إليه.