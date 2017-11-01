ص 3:03 2017/11/1

أكد رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ خلال لقائه أمس الأمين العام للمجلس الأعلى السوري ـ اللبناني نصري خوري، عمق وقوة العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في سورية ولبنان.

وشدّد صباغ خلال اللقاء على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، معرباً عن أمله بأن ترتقي العلاقات الثنائية إلى مستوى متقدم في مختلف المجالات.

من جانبه وصف خوري العلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري بالمصيرية والمتجذرة عبر التاريخ والجغرافيا، مبيناً أن العلاقات الشعبية بين البلدين متقدمة على العلاقات والاتفاقيات الرسمية.

وأشار خوري إلى الدور الكبير الذي قامت به سورية طوال العقود الماضية في الحفاظ على وحدة لبنان ومواجهة المؤامرة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه.

ولفت رئيس وأعضاء جمعية الأخوة والصداقة السورية – اللبنانية في مجلس الشعب إلى أنه انطلاقاً من واقع العلاقات الشعبية في البلدين سيتم العمل في الفترة القادمة على تعزيز التواصل البرلماني المشترك لتحقيق المصلحة العليا للبلدين.

وفي تصريح للصحفيين، قال خوري: سورية تحقق الانتصار تلو الانتصار في مواجهة المؤامرة الإمبريالية المدعومة من دول غربية وإقليمية والتي تهدف لتدمير بنيتها الحضارية، مشيراً إلى أن سورية ولبنان تمكنا معاً من دحر الإرهاب الذي يستهدفهما.

حضر اللقاء عضو مكتب المجلس عاطف الزيبق وعدد من أعضاء المجلس.

وخلال لقائه أمس السفير الأرميني بدمشق أرشاك بولاديان أكد صباغ أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات بين سورية وأرمينيا في كل المجالات وخاصة في المجال البرلماني من خلال تبادل الزيارات والوفود لتعميق أواصر الصداقة وتحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار صباغ خلال اللقاء إلى أن سورية وأرمينيا تجمعهما روابط أخوية متجذّرة، معبّراً عن اعتزاز الشعب السوري بمواقف أرمينيا المشرفة الداعمة للحق السوري في وجه الهجمة الظلامية الظالمة التي تشن على سورية.

كما أعرب رئيس المجلس عن أمله بأن يكون لأرمينيا دور فاعل في مرحلة إعادة الإعمار والبناء في سورية، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الاقتصادي الأرميني وعلى رأسه سورين كارايان وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات في أرمينيا إلى سورية منذ أيام تسهم بشكل كبير في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه أشار السفير الأرميني بدمشق إلى التاريخ والقواسم والمبادئ المشتركة التي تجمع شعبي البلدين الصديقين، مؤكداً أن سورية لديها خصوصية ومكانة مميزة في قلب كل مواطن أرميني لأنها كانت وما زالت الحضن والملاذ الآمن للشعب الأرميني على مر العصور.

وأوضح السفير بولاديان أن الانتصارات والإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب تدل على أن الحرب التي تشن على سورية أصبحت في نهاياتها، مجدداً التأكيد أن بلاده ستواصل الثبات في موقفها الداعم لسورية قيادة وحكومة وشعباً حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب.

وحسب «سانا» فقد أعرب السفير بولاديان عن استعداد بلاده للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار في سورية، مبيناً أن الشركات الأرمينية مستعدة لأن تكون موجودة في سورية للمساهمة في عملية بناء وإعادة تأهيل البنى التحتية.

من جانبها أشارت رئيسة جمعية الصداقة السورية – الأرمينية في المجلس الدكتورة نورا أريسيان إلى أن التواصل مستمر مع جمعية الصداقة الأرمينية – السورية في البرلمان الأرميني.

وأعرب عدد من أعضاء المجلس عن أملهم بتقوية أواصر العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين السوري والأرميني.

حضر اللقاء أعضاء مكتب المجلس رامي الصالح وخالد العبود وعاطف الزيبق وعدد من أعضاء المجلس.

كذلك ركز المشاركون في لقاء جمع أعضاء لجنة العلاقات العربية والخارجية في مجلس الشعب أمس مع عدد من البرلمانيين السويديين على سبل حشد جهود جميع الدول والحكومات لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب الذي أصبح خطراً يهدد العالم كله.

وأكد عضو البرلمان السويدي ماركس فيتشيل أن هدف الزيارة هو التعرف إلى الأوضاع في سورية ونقل الصورة الحقيقية إلى الشعب السويدي، لافتاً إلى حجم الأضرار الذي لحق بالبنى التحتية في سورية بسبب الحرب الإرهابية على مدى السنوات الماضية.

وبشأن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من الغرب على الشعب السوري قال عضو البرلمان مارتن كينوين: السويد ليست جزءاً من المنظومة الأميركية، مشيراً إلى أنه توجد عدة دول لها مصلحة في زعزعة استقرار المنطقة من خلال تجنيد وسائل إعلامية وتقديم الدعم بجميع أشكاله للإرهابيين.

وأعرب كينوين عن أسفه من موقف حكومة السويد الحيادي تجاه الأحداث في سورية، مشيراً إلى أن الفكر المتطرف ينتشر بشكل متسارع في أوروبا.

رئيس لجنة العلاقات العربية والخارجية في مجلس الشعب بطرس مرجانة أشار إلى أهمية التواصل بين البرلمانين لتوضيح ما يجري من أحداث في سورية، داعياً إلى توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب عبر تجفيف مصادر تمويله ومواجهة الفكر المتطرف والتكفيري.

ولفت أعضاء اللجنة إلى أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية تؤثر بشكل مباشر في معيشة الشعب السوري.