دمشق ـ دانية الدوس: ص 2:02 2017/11/1

كما العادة حظيت جميع القطاعات بجزء من الوقت ضمن مناقشات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عُقدت أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، لكن الاهتمام بالقطاعين الزراعي والاقتصادي كان بادياً في الجلسة، إضافة إلى مناقشة بعض مشروعات القوانين.

ففيما يخص القطاع الزراعي وافق المجلس على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية والنوعية تتضمن دعم سعر مبيع البكيرة بنسبة /30/ بالمئة من قيمتها للمستفيد عن طريق القروض ليصبح السعر النهائي للبيع /990500/ ليرة سورية بدلاً من 1415000 ليرة سورية قبل الدعم، ودعم سعر مبيع البكيرة للمستفيد نقداً بنسبة /35/ بالمئة ليصبح السعر النهائي للبيع /919750/ ليرة سورية بدلاً من 1415000 قبل الدعم، يأتي ذلك تنفيذاً لسياسة الحكومة في تشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي وترميم قطيع الثروة الحيوانية وبغية تقديم الدعم لمربي الأبقار وتشجيعهم على العودة لمزاولة هذا النشاط بهدف إيجاد فرص عمل تساعد على تأمين الدخل اللازم لأسرهم.

كما كلّف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي, والصناعة, والاقتصاد والتجارة الخارجية, والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع سياسة واضحة ومحددة لتسويق محصول الزيتون من الفلاحين داخلياً وإيجاد أسواق خارجية لتسهيل تصدير الفائض بشكل لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية.

وبهدف تعزيز العملية الإنتاجية وتوسيعها لتشمل مختلف أنواع المنتجات ولا سيما المستوردة كلّف المجلس وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة بمراجعة قائمة المستوردات الحالية ووضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات لتكون هناك صناعات محلية بديلة في تلك القطاعات ما يخفف من الاستيراد عبر إنتاج هذه الصناعات محلياً.

كما كلّف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجدوى الاقتصادية من المشروعات الاستثمارية التي تم اقتراحها ودراسة آلية تنفيذ هذه المشروعات سواء كانت للاستثمار المباشر من المستثمرين المحليين أو عبر التشاركية أو بتمويل من الدولة وبما يسهم بتدوير عجلة الإنتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات السياحية والزراعية والصناعية في كل وحدة إدارية وتحقيق عائدات لها للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام، وذلك نتيجة لاقتراح الوحدات الإدارية مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية ضمن نطاق عملها.

وبغية رفع مستوى الخدمات المقدمة في الوحدات الإدارية بمحافظة ريف دمشق وافق المجلس على قرار باعتبار إيرادات رسوم الإدارة المحلية المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية، ويتم توزيعها على محافظتي دمشق وريفها وذلك نظراً لكون مدير مالية دمشق يختص بمعالجة شؤون كبار المكلفين في مديريتي ماليتي دمشق وريفها.

واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشروعات المشتركة بين الوزارات «عبر الوزارية» ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة القادمة في مجالات الإصلاح المؤسسي والبنى التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتكوين الثقافي وتم تشكيل مجموعة عمل للأخذ بملاحظات كل الوزراء حول هذه المشروعات وإخراجها بالصيغة النهائية.

وبما يخص مشروعات القوانين الحاضرة في كل جلسة، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البحار ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك للتأكيد على مساحة الحقوق البحرية السورية ومواءمة متغيرات الاتفاقية الدولية المتعلقة بقانون البحار بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي.

كما وافق المجلس على مشروع القرار المتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والقواعد الناظمة لعمله بما يشمل النظام المالي له وذلك في مجالات القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة وإدارة الصندوق وموارده وأوجه الإنفاق وإجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.

ووافق مجلس الوزراء على القرار المتضمن لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية بشأن مخالفات الالتزامات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير لفت في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن تمويل صندوق دعم الخدمة الشاملة الذي أحدث بموجب القانون رقم 18 لعام 2010 يتم من عائدات الجهات المرخص لها الأمر الذي يخفف العبء عن الخزينة العامة للدولة.

من جهته بيّن وزير الدولة لشؤون متابعة مشروعات تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد أنه تمت دراسة تعديل بعض المواد الواردة في قانون البحار الصادر عام 2003 لمواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة والاتفاقات الدولية في هذا المجال، لافتاً إلى الجهد الذي بذلته اللجنة الوطنية لقانون البحار المشكلة من 13 وزارة للوصول إلى قانون عصري وحديث متوافق مع القانون الدولي ويحفظ حقوق الحكومة السورية بالمياه الإقليمية.

وزير الاقتصاد سامر الخليل لفت إلى أنه تم تكليف كل من وزارتي الصناعة والاقتصاد لمراجعة واقع المستوردات ضمن نطاق برنامج ترشيد المستوردات وواقع العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي ليكون هناك برنامج كامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات، وأن تكون هناك صناعة محلية في تلك القطاعات التي يمكن أن تمتلك سورية ميزة أو قدرة لإحلالها على المستوى الوطني وانطلاقاً منها لاحقاً لتطوير هذه الصناعات والتوجه باتجاه الأسواق الخارجية، معتبراً أن الموضوع يحقق في الشق الاقتصادي عدداً من المنافع المتمثلة بتوجيه الاستثمارات باتجاه القطاعات القابلة للإنتاج محلياً والقابلة للتطور أيضاً وكذلك الأمر بالاتجاه الآخر القابلة للتخفيف من المستوردات وبالتالي التخفيف من الضغط على القطع الأجنبي وتعزيز موقع الليرة السورية، وفي الوقت نفسه هو فرصة متاحة لإيجاد مشروعات إنتاجية جديدة وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما نشهده اليوم من خلال دخول العديد من القطاعات الإنتاجية الجديدة والعديد من المعامل في قطاعات إنتاجية قائمة وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل.

من جهته أكد وزير الزراعة أحمد القادري أن دعم سعر بكاكير الأبقار وتأمينها سيتم لمس نتائجه قريباً من خلال توافر منتجات الثروة الحيوانية من الألبان والأجبان وبذلك نوفر جزءاً من استيراد احتياجاتنا من هذه المنتجات من الأسواق الخارجية.

بدوره أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى النقلة النوعية التي تشهدها الوحدات الإدارية في كل المحافظات في طريقة التفكير التنموي حيث ترد الآن الكثير من المشروعات والمقترحات بمشروعات إنتاجية تنموية من شأنها الاستفادة من المواد الطبيعية أو الزراعات المحلية لتنفيذ خطوط إنتاج تعود بالإيرادات على هذه الوحدات وتساعدها على تنفيذ التزاماتها وتحسين الخدمات قائلاً: إن الدفعة الأولى من هذه المشروعات تم تمويلها من الحكومة في بعض المحافظات إلا أن كثرة هذه المشروعات فرضت إلزامية التفكير بآلية عمل جدية من شأنها تنظيم هذا الموضوع من خلال فريق حكومي متكامل يضم متخصصين لدراسة والتحقق من الجدوى الاقتصادية ودراسة آلية تنفيذ هذه المشروعات سواء أكانت للاستثمار المباشر من المستثمرين المحليين أو كانت بالتشاركية أو بتمويل من الدولة وهو تدوير لعجلة الإنتاج واستفادة من الموارد المحلية سواء كانت زراعية أو سياحية أو أي إمكانات أخرى تتعلق بالموارد الطبيعية في التصنيع أو الاستثمار أو أي مشروع يدر أرباحاً على الوحدات الإدارية.