ص 2:02 2017/11/1

أصيب 6 أشخاص بجروح باعتداء المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية بالقذائف على حيي الشاغور والعباسيين بمدينة دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ(سانا) بأن مجموعات مسلحة تنتشر في الغوطة الشرقية استهدفت ظهر أمس بعدد من القذائف حي الشاغور ما تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وأضرار في منازل الأهالي والمحال التجارية، في حين سقطت قذيفة في حي العباسيين تسببت بأضرار مادية في المكان.

في غضون ذلك، استهدف إرهابيو تنظيم «جبهة النصرة» بالقذائف الصاروخية منازل المواطنين في مدينة محردة وبلدة السعن بريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي.

وأشار مراسل (سانا) في حماة إلى إصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية مساء أمس نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو «التنظيم» المنتشرون بالريف الشمالي على مدينة محردة وبلدة السعن.