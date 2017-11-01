ص 2:02 2017/11/1

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي دعم بلاده إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية من السوريين أنفسهم.

وقال الجهيناوي في مقابلة مع مراسل (سانا) في نيودلهي أمس: تونس تتطلع إلى عودة الأمن والاستقرار إلى سورية وإعادة العلاقات الطيبة بين شعبي البلدين الشقيقين.

وأشاد الجهيناوي بالعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، مشيراً إلى أن تونس مازالت تحتفظ بسفارتها في دمشق، مشيراً إلى أن إنهاء الحرب على سورية سيساهم في إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.