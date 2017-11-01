ص 2:02 2017/11/1

عشية العثور على 5500 طن من القمح مخبأة في أوكار إرهابيي «داعش» السابقة بريف حماة الشرقي تم العثور في دير الزور أمس على آلاف الأطنان من القمح والطحين والأسمدة المسروقة كانت مخبأة داخل أحد أوكار إرهابيي التنظيم بريف المحافظة.

وذكر محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمره أنه تم اكتشاف 1000 طن من القمح في مدينة الميادين كانت مخبأة في أوكار لإرهابيي «داعش» السابقة، مشيراً إلى أنه تم نقل هذه الكميات إلى صوامع الحبوب في حمص لعدم إمكانية تخزينها في دير الزور.

وأفاد مراسل (سانا) في دير الزور بأن وحدات من الجيش عثرت خلال تمشيطها المناطق المحررة في موحسن بريف دير الزور الشرقي على أربع خلايا أرضية ترابية تحتوي على 600 طن من الأقماح «الدوكمة» المسروقة والمخزنة بطريقة فنية تحت التراب في أوكار لإرهابيي «داعش».

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش عثرت في منطقة حطلة شمال شرق دير الزور على 208 أطنان من الحبوب تمّ نقلها إلى مركز الفرات للحبوب بدير الزور و24 طناً من مادة الدقيق تمّ تسليمها لمطحنة الفرات.

وأوضح المراسل أن وحدة من الجيش عثرت في قرية الحسينية على كمية 122,360 طناً من الأقماح مخبأة تحت الأرض وتمّ إدخالها إلى مركز الفرات للحبوب بدير الزور.

وعثرت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خلال الأسبوع الجاري على 5500 طن من القمح المسروق في أوكار إرهابيي «داعش» السابقة بريف حماة الشرقي.

وذكر مراسل (سانا) أن وحدات الجيش عثرت على عشرات الأطنان من الأسمدة المخزنة في مستودعات إرهابيي «داعش» في مدينة الميادين وعدد من القرى بريف دير الزور الجنوبي الشرقي كان التنظيم التكفيري يستخدمها في تصنيع المتفجرات والذخيرة.