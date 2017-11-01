ص 2:02 2017/11/1

أبدت شركات إسرائيلية نيتها الاستثمار في مشروع مدينة «نيوم» السعودية، التي أعلن عنها ولي عهد بني سعود محمد بن سلمان الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تبنى على مساحة 26 ألف كيلومتر مربع وتطل على البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن شركات إسرائيلية تعمل في القطاع الخاص تنوي الاستثمار في المدينة التي ستبنى في منطقة تعد قريبة نسبياً من «إسرائيل».

وأشار مسؤول في القطاع الخاص السعودي رفض الكشف عن اسمه لوكالة «الأناضول» التركية إلى استحالة الإعلان عن حضور إسرائيلي في المشروع السعودي مادامت العلاقات الدبلوماسية العلنية معدومة بين البلدين، في إشارة إلى إمكانية مشاركة الشركات من دون الإعلان عن ذلك.

واعتبر المسؤول السعودي أن أي حضور إسرائيلي مستقبلي في «نيوم» قد يكون سرياً، ومقتصراً على القطاع

الخاص.

وأوردت الصحيفة على لسان رجل الأعمال الإسرائيلي إيريل مرغليت وجود فرص عمل للشركات الإسرائيلية في المشروع السعودي، وأضاف مرغليت الذي زار دولاً خليجية مؤخراً: إن ما لا يفهمه المسؤلون السياسيون أنه لن يكون هناك تطبيع للعلاقات ما لم تكن هناك فرص عمل اقتصادية

مشتركة.