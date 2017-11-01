ص 2:02 2017/11/1

كشف موقع «قطريليكس» المهتم بكشف تسريبات قطر أن أمير مشيخة قطر تميم بن حمد آل خليفة يستعين بمجموعة من «بلاك وتر» لحمايته.

وبث الموقع «فيديو» يوضح أن الأمير القطري عقد عدداً من صفقات الأسلحة لكنه لا يثق بجيشه، لذا استعان بـ«بلاك ووتر» لحمايته وقمع أي تظاهرات من القطريين بالدوحة بعد فقدانه الثقة بجيشه.

وأكد الموقع أن تميم يستعين بقوات من باكستان والسودان وكولومبيا لتكوين الجيش القطري كما أنه استعان بقوات تركية وعقد 5 صفقات أسلحة بالرغم من عدم احتياج قطر لها لأنها ترهق ميزانيتها لتخفيف مقاطعة الدول العربية له.

وذكر الموقع أن المجلات السياحية اعتبرت صفقات تميم رشاوى سياسية، مؤكدة أن إمكانات الدوحة لا تؤهلها للاستفادة من هذه

الأسلحة.