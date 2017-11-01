ص 2:02 2017/11/1

أدانت الأحزاب والهيئات والاتحادات العربية جريمة «وعد بلفور» المشؤوم، هذا الوعد الذي كان البداية لمشروعات التآمر على الوطن العربي.

وفي هذه الذكرى المشؤومة أكد حزب الاتحاد العربي الديمقراطي وقوفه إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني في نضاله ومقاومته لتحرير أراضيه كاملة من البحر إلى النهر وتحرير جميع الأراضي العربية من دنس الصهاينة وأدواتهم الإرهابيين في كل المنطقة العربية.

بدوره أكد حزب العهد الوطني أن بريطانيا وأميركا وغيرهما من دول الغرب ما زالت تمنح العدو الإسرائيلي كل غطاء على جرائمه النكراء بحق الشعب العربي الفلسطيني الصامد.

ونقلت «سانا» عن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية تأكيده أن «وعد بلفور» كان البداية لولادة مشروعات التآمر على الوطن العربي وفي المقدمة بلاد الشام وقال: إن «وعد بلفور» هو المقدمة الأولى لمنع الأمة العربية من بناء وحدتها والبداية المبكرة لفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه وإقامة كيانات دينية ومذهبية وعرقية تبرر قيام دولة يهودية في فلسطين.

الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي، قال في بيان بالمناسبة: إن الأمة العربية قاومت هذا المشروع الاستعماري الذي أدى فيما بعد إلى قيام الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين وما زالت تقاومه، معتبراً أن الحرب الظالمة التي تشن على شعبنا في سورية ما هي إلا حلقة من حلقات هذه المؤامرة على الأمة العربية.

من جانبها أكدت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب أن «وعد بلفور» مثل حادثة خطرة غير مسبوقة في العلاقات الدولية وجريمة تاريخية وانتهاكاً لكل القوانين والأعراف وحقوق الإنسان، حيث مكّن الصهاينة من تشريد وقتل أبناء فلسطين.