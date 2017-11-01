مها سلطان: ص 2:02 2017/11/1

يُكابر آل سعود ويكتمون غيظاً يريدونه أن ينفجر حرباً تمحو «شقيقتهم» قطر من الوجود، لكنهم ممنوعون عنها ما دام الحليف الأميركي لا يريدها حالياً، فيتحول الغيظ غلياناً يكاد يقتلهم كمداً وهم يرون تلك «الشقيقة» تصول وتجول في فضائهم وتكشف عجزهم وفشلهم عن الرد.

يطمئِّن آل ثاني إلى أن أي فعل عدواني من آل سعود ضدهم هو فعل معلًق بأمر من واشنطن وهذه لن تأمر به ما دامت النهايات المرتقبة على الساحة السورية ليست في مصلحتها. يُغالي آل ثاني في الاطمئنان فيواصلون الاستفزاز بمزيد من الفضائح التي تكشف دور آل سعود التآمري على سورية التي يصفها آل ثاني بأنها «كانت صديقة» ولايخجلون من الاعتراف بأنهم لم يراعوا في هذه «الصداقة» ذمَّة ولا ديناً ولا إنسانيةً، وأنها لم تمنعهم من التآمر على «أصدقائهم» السوريين مع آل سعود لمصلحة الأمريكي ومن ورائه العدو الإسرائيلي.

.. ولولا أننا نعرف ويعرف الجميع أن آل ثاني لا قِبَل لهم بمواجهة عسكرية مع السعودية وهم في الوقت ذاته لا يتوقعون (وربما تبلغوا بذلك) أن يدخل شركاؤهم (تركيا مثلاً) في حرب مع السعودية في حال قررت هذه الأخيرة التدخل عسكرياً ضد قطر .. لولا ذلك لكنَّا قلنا إن آل ثاني يستفزون عمداً آل سعود استجراراً لتدخل عسكري يكون القشة التي تقصم ظهرهم، بعد فشلهم الذريع في اليمن وسورية.

إذاً..لماذا يتعمد آل ثاني الاستفزاز؟، ولماذا لا يعمد آل سعود لتجاهلهم؟، ولماذا نراهم يتقلبون على نارها؟ (ودائماً كما نقول هذا ليس دفاعاً عن أي طرف وإنما هو عرض لعدالة الأقدار- إذا جاز لنا التعبير- التي ردت كيد المتآمرين إلى نحرهم، أو هو عرض بلغة الحاضر التي عجزت عن جمع مافرّقه تاريخ مزمن من العداء بين أعراب خليج النفط سواء في اقتتالهم فيما بينهم أو اقتتالهم لكسب ود المستعمرين الذين تتالوا عليهم وصولاً إلى الأمريكيين الذين يتفنون في إذلالهم من خلال تأليب بعضهم على بعض ودفعهم أكثر فأكثر ليتفاضحوا أمام شعوبهم وشعوب الأمة.

ولنعد إلى السؤال : إذا كان آل سعود ممنوعين من التدخل عسكرياً ضد قطر فلماذا يتعمد آل ثاني استفزازهم؟ هل هو فقط ذلك الاطمئنان الذي يشفي- في أحد جوانبه- غليل آل ثاني التاريخي من آل سعود، أم إن في الأمر أوامر أمريكية بذلك؟

نعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأكثر واقعيةً وإن كان يحقق لآل ثاني الاحتمال الأول أيضاً، فيضربون عصفورين بحجر واحد: يفضحون السعودية وفي الوقت ذاته يكسبون وداً أكبر لدى الأمريكيين، ولكن إذا كان هذا ما يتحقق لآل ثاني، فما الذي يتحقق للأمريكيين؟

هناك الكثير مما يحققه الأمريكيون من وراء نشوب الأزمة الخليجية واستمرارها، أقله على صعيد توسيع التطبيع بين أعراب الخليج و«إسرائيل» وصولاً إلى المجاهرة التي نشهدها حالياً بهذا التطبيع وادعاءات أنه لـ«مصلحة الأمة»..أما في المرحلة المقبلة وإذا ما حانت اللحظة الأمريكية لإعطاء آل سعود ضوءاً أخضر بمهاجمة قطر، فهنا المكاسب لا تعد ولا تحصى.. للأمريكي والإسرائيلي معاً.