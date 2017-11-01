عارف العلي ص 2:02 2017/11/1

تجهد وزارة العدل في تنظيم وتطوير هيئات القضاء والأجهزة المعاونة لها، لتعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم، وتوفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية لجميع أجهزة القضاء ومراقبة سير العمل فيها بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس، وتستمر مؤسسات العدل في نشاطها بمهنية عالية برغم تدمير المجموعات الإرهابية أكثر من 80% من قصور العدل بقصد حرق وثائق المواطنين وضياع حقوق العباد والبلاد وإشاعة الفوضى بينهم.

وذلك عبر إنجاز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج الإصلاح القضائي وتهيئة الكوادر القضائية وأتمتة العمل القضائي والإداري وعمليات التقاضي وإنجاز القوانين والتشريعات.

لا نبالغ ولا نتزلف إذا قلنا إن قضاءنا جيد وعريق ونفتخر به وشعبنا لا يزال، برغم الظروف التي مرت فيها البلاد، يعده الملاذ الآمن لحماية حقوقه وأملاكه وأعراضه، داخل الوطن برغم وجود بعض المنغصات والممارسات الفردية التي تعكر صفوه إذ لا يتوانى مجلس القضاء الأعلى عن تنقيته بين الحين والآخر.

ونعول عليه في الوقت ذاته مقاضاة الدول والهيئات والأفراد الذين تورطوا في تدمير اقتصادنا وسرقة ونهب منشآتنا الاقتصادية والخدمية التي تم تفكيكها ونقلها إلى تركيا.

هذه الدعاوى بفضل كوادرنا المتمرسة قطعت أشواطاً كبيرة وتم إنجاز قسم كبير منها من قبل اللجان القضائية والفنية التي تضم مختصين من مختلف وزارات الدولة والمجتمع الأهلي وغرفتي الصناعة والتجارة، لتوثيق قيمة المعامل التي سرقت والخسائر التي تعرض لها أصحاب المنشآت الخاصة، وتقدر بمليارات الدولارات… وسيصار إلى رفع هذه الدعاوى وفقاً للآلية الدولية المتبعة أمام المحاكم الوطنية، ومن ثم أمام المحاكم الدولية، ولأن هذه الجرائم تعد من جرائم الحرب التي لا تسقط ولا تخضع للتقادم، وسوف تتم مقاضاة كل من تورط في ذلك.