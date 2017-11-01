تحسين الحلبي ص 2:02 2017/11/1

يبدو أن ما لم تستطع «إسرائيل» تحقيقه لمصلحة المشروع الأميركي– الصهيوني عن طريق دعمها للتنظيمات الإرهابية فيما يسمى «الربيع» تريد الآن تحقيقه عن طريق التطبيع الاقتصادي مع عدد من الدول العربية الغنية والقادرة على تمويل مشاريع بمئات المليارات من الدولارات، فقد كشفت صحيفة «جروزاليم بوست» الإسرائيلية في 25 تشرين الأول الماضي أن المشروع الذي أعلن عنه قبل أسبوع «الأمير» محمد بن سلمان السعودي باسم شركة «نيوم» NEOM لبناء مدينة ذكية Smart City على مساحة ما يزيد على 26 ألف كيلو متر مربع أي ما يعادل تقريباً كامل مساحة فلسطين المحتلة في منطقة متاخمة لثلاث دول عربية هي السعودية والأردن ومصر عند البحر الأحمر وخليج العقبة وبقرب قناة السويس ستشارك في الاستثمارات فيه شركات إسرائيلية كبيرة بشكل سري في هذه المرحلة بانتظار الإعلان عن مشاركتها بشكل رسمي في وقت مناسب ربما يرتبط بمسألة تحقيق أي انفراج في ملف التفاوض الإسرائيلي– الفلسطيني.

وكان إيريل مارغاليت عضو «الكنيست الإسرائيلي» من حزب العمل الذي استقال من الكنيست قبل أسبوعين قد تحدث للصحيفة الإسرائيلية عن مشاريع مشتركة يجري إعدادها في مشروع (نيوم) وبمشاركة شركات إسرائيلية لا يمكن للشركات العربية المجاورة التنافس معها في تكنولوجيا البناء والاتصالات الذكية وعلوم (السايبير سيكيوريتي) أمن تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية والمراقبة cyber security.

ويذكر أن المشروع السعودي لبناء «المدينة الذكية» قد تم تخصيص 500 مليار دولار له وسوف تضم هذه المدينة صناعات في الطاقة الشمسية والبيوتكنولوجي والروبوت (الإنسان الآلي واستخداماته المختلفة) ولهذا السبب بدأت شركات إسرائيلية جديدة تعلن عن نشوئها بمختلف الاختصاصات لكي تحقق أرباحها من هذا المشروع، ويكشف مارغاليت وهو من أصحاب الاستثمارات أيضاً إضافة إلى عضويته في الكنيست أن الشركات الإسرائيلية ستنال الأفضلية في مشروع المدينة الذكية باتفاق مع السعودية نفسها.

ومما يثير الاستغراب والاستنكار مما يجري أن عدداً من الشركات الأوروبية والجامعات تشن منذ سنوات كثيرة حملات مقاطعة للشركات والجامعات والمنتوجات الإسرائيلية بسبب الاستيطان في الضفة العربية واضطهاد الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال بينما ستكافئ السعودية الشركات الإسرائيلية باستثمارات لا تحلم بها في أي دولة غربية حليفة لها فقد ابتلع الاستيطان ببنائه ومؤسساته ومصانعه وبسيطرته على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أكثر من 70% وأقام حول أراضي وقرى الفلسطينيين أسواراً وجدراناً مرتفعة جعلتهم يعيشون في (غيتو) (أي الحي الذي كان اليهود في بعض مدن أوروبا قد فرض عليهم عدم السكن خارجه).

وإذا كان أصحاب هذه المشاريع الاقتصادية يعتقدون أن الأمة العربية ستركض شعوبها نحو التطبيع مع «إسرائيل» واستيطانها ومخططها لمحو تاريخ شعب وأمة في فلسطين وتهويد مقدساتها الإسلامية والمسيحية فهم واهمون لأن أبرز مثل وبرهان على ذلك هو شعب مصر الذي لم يطبع علاقاته الاقتصادية مع «إسرائيل» وشركاتها وبضائعها برغم مرور 38 سنة على اتفاقية كامب ديفيد، وها هو الشعب الأردني يستمر في المقاطعة نفسها منذ 23 عاماً وتتصاعد مقاطعته يوماً تلو الآخر وهو الذي لا يختلف شعوره عن شعور الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وعن شعور الفلسطينيين الذين شاركهم كل ما فرضته القضية الفلسطينية من دعم برغم اتفاقية «السلام» بين عمان وتل أبيب.

ويذكر أن كلاوس كلاينفيلد هو عضو في اللجنة القيادية لمنظمة بييلديربيرغ Bilderberg Group التي تشبه في تنظيمها وأعمالها منظمة الماسونيين وأسست في 29 أيار 1954 بهدف حماية المصالح المالية والاقتصادية للنخب والأثرياء الأوروبيين والأمريكيين وتضم عدداً أكبر من اليهود الأثرياء، وكان لكلاينفيلد علاقات استثمارية مع الشركات الإسرائيلية المتخصصة بتكنولوجيا الاتصالات وعلوم السايبير.