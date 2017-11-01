إدريس هاني ص 2:02 2017/11/1

اختلف السارقان وظهر المسروق، تلك هي الحكاية التي توثّقت من خلال اعترافات حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق. نتحدّث عن التوثيق وليس عن القيمة الخبرية، لأنّ المخطّط ظهرت ملامحه منذ الوهلة الأولى. فبالنسبة إلى سورية وحلفائها لم يكن الأمر ملتبساً، لكن مؤسسي «الجزيرة» يعترفون بأنّهم كلّفوا بالإشراف على عملية تدمير سورية. وأهم أشكال التوثيق هي الاعترافات لما تصدر عن المشرف الإقليمي المكلّف بتمويل الحركات المسلحة وشراء الذمم. يقول المسؤول السابق في الحكومة القطرية إنّه وبسبب «تهاوش» الحليفين: الرياض والدوحة ضاعت «الفريسة» من بين أيديهم. سيكون هذا البوح السياسي الذي جاء متأخراً بعد أن تصدّع البيت الخليجي واحترقت آخر الأوراق بين البلدين اللذين أجّلت مشاكلهما المزمنة بسبب سورية «الفريسة»، أثراً على كتابة تاريخ الأزمة وفق المنظور السوري الذي كان واضحاً منذ البداية في إدانة العدوان والإرهاب. الذين ظلوا ينعتون أحكامنا بـ«ضحالة نظرية المؤامرة» سيدركون موقفهم التبسيطي من تلك الأزمة.

لقد اعترف المتآمرون أخيراً بكل ما خططوا له وعملوا، ولم يعد من المنطق والمروءة الاستمرار في إضفاء أي تفسير مصطنع للعدوان على سورية، إنها مؤامرة دولية وإقليمية كشف المسؤول القطري السابق عن تفاصيلها. وبما أنّ الأمر لم يعد خافياً على الرأي العام الدولي والإقليمي، فإنّه بات من حقّ الدّولة السورية أن ترفع دعوى إلى الأمم المتحدة بهدف إعادة الاعتبار لسمعتها الدولية ومحاسبة المعتدين وإكراههم بقوة القانون لجبر الضرر ودفع التعويضات المادية والرمزية فضلاً عن الاعتذار، لأنّ كلّ ما بني على المؤامرة يصبح مفرغاً من قيمته السياسية والقانونية، بل لم تعد أي قيمة لمؤتمرات تفاوضية مع القوى التآمرية. أمّا «المعارضة السورية» في الخارج التي أنشأت «ائتلافاتها» في عواصم الدول المنخرطة في المؤامرة فهي شريك في المؤامرة، إذ اتضح أن المجموعات القليلة التي تم استدراجها من بعض «المنشقين» كان ذلك حسب تصريح حمد بن جاسم يعود للأموال الطائلة التي كانت تستعمل للإغراء: 15 ألف دولار للرتب العسكرية الصغرى وأكثر من 30 ألف دولار لأصحاب الرتب العالية، ومع ذلك اتضح أنّ مناعة الجيش العربي السوري ظلّت قوية لأنّه أمام هذه الإغراءات الهائلة لم نشهد حركة انشقاق حرجة على الرغم من أن «الجزيرة» حاولت أن تمارس عبثاً من خلال بعض الحالات المحدودة حرباً نفسية على الجيش العربي السوري.

قيمة التصريحات الأخيرة تكمن في أنها شهادات يمكن ترتيب آثار قانونية عليها.. تضليل العدالة الدولية والتحريض والعمل على استصدار قرارات دولية في حقّ سورية، بل حتى في المشهد الإقليمي وجب التذكير بالدور الذي لعبه حمد بن جاسم نفسه في استصدار قرار التجميد التعسفي لعضوية سورية في جامعة الدول العربية.

يقول حمد بن جاسم في لقائه مع قناة «بي بي سي» إنّ سبب «هروب الفريسة» أي سورية من بين أيديهم هو «المهاوشات» بين الرياض والدوحة. غير أنّ ما سبق وأن ذكرناه في مناسبات عديدة هو أنّ إطالة أمد المعركة هو الذي أحبط المؤامرة، لأنّ المخطط الذي وكلوا به كان سيكون مفعوله كبيراً في غضون الشهور الأولى من الأزمة، غير أنّ النّفس الطويل للمقاومة السورية أدّى إلى انهيار المخطط وبروز تناقضات لم يكن يتوقعها المنخرطون في المخطط. لقد حققت سورية انتصاراً جديداً دفع خصومها لفضح أنفسهم والحرب لم تضع أوزارها بعد . تستطيع سورية بعد هذا الاعتراف أن تكتب تاريخها في وضع مريح جدّاً. وقد يبدو أن مضمون كلام الوزير السابق المذكور يفتقر إلى المدرك التّاريخي، لأنّ تصوير سورية «فريسة» هو نظرة غبيّة إلى أقصى ما يمكن الغباء. لقد ظنّوا أنّ البترودولار يكفي لتغيير الملامح التاريخية والجغرافية لسورية، وأنّ قرار «الإطاحة» بسورية هو في يد هذه المحاور أو من يوظّفها.

درس سورية الجيوبوليتيكي ما زال ينتظر أن يرتفع سكر العناد من خصوم سورية الذين لم يفشلوا فقط بل رجعوا من الميدان وهم يتّهمون بعضهم بعضاً بالمسؤولية عن الفشل، ولكن ما يخفونه حتى الآن هو الحقيقة التي ستكون عنواناً لتوثيق هذه الملحمة: أنّ سورية بقيادة الرئيس الأسد قد هزمت الأحزاب كلّها.

كاتب من المغرب

