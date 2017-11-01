ص 2:02 2017/11/1

أظهرت دراسة طبية حديثة، أن أخذ حبوب الأسبرين بشكل منتظم يحمي من الإصابة بمرض السرطان على المدى البعيد. واستندت الدراسة التي أعدها باحثون صينيون من جامعة هونغ كونغ إلى بيانات التطور الصحي لعينة من 600 ألف شخص، في محاولة لرصد العلاقة بين الأسبرين والسرطان. ووجدت الوثيقة العلمية أن من دأبوا على أخذ حبة أسبرين كل يوم على مدى سبعة أعوام، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 47 في المئة، واكتشفت الدراسة أن مستهلكي الأسبرين، كانت إصابتهم بسرطان المعدة أقل بـ38 في المئة مقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا الدواء بوتيرة أقل.