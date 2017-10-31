ص 3:03 2017/10/31

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري اجتماعاً تشاورياً في أستانا أمس مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف في إطار اجتماع «أستانا7 » حول سورية، بعد أن كان وفد الجمهورية العربية السورية قد عقد لقاءً تشاورياً ثنائياً مع الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري.

وعقب اجتماع وفد الجمهورية العربية السورية مع الوفد الروسي، جدّد لافرنتييف تأكيده أن اجتماعات أستانا حول الأزمة في سورية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في جميع المناطق السورية.

وقال لافرنتييف في مؤتمر صحفي: أجرينا محادثات بنّاءة مع وفد الجمهورية العربية السورية ورأينا أن هناك تفهماً كاملاً من جانبه، معرباً عن اعتقاده بأن اجتماع أستانا سينتهي بنجاح وأن النتائج ستظهر بعد الجلسة النهائية يوم غد «اليوم».

ولفت لافرنتييف إلى أنه لمس خلال لقاءاته مسألة رفع درجة الثقة بين السوريين، مبيناً في الوقت ذاته أن حل الملفات التي تتعلق بالمخطوفين والمحتجزين وإزالة الألغام مهم ويتطلب المزيد من الثقة والتوافق وعدداً من الإجراءات القانونية، داعياً «المعارضة» إلى التخلي عن الشروط المسبقة للمشاركة في الحوار.

وأشار لافرنتييف إلى أن بلاده طرحت مؤخراً مبادرة حول مؤتمر للحوار الوطني السوري ستركز على الحوار بين السوريين والمصالحة الوطنية والحل السياسي للأزمة، مبيناً أن مكان عقد هذا المؤتمر يحتمل خيارات مختلفة ولا يزال قيد النقاش.

وأكد المبعوث الروسي أن «تحالف» واشنطن استخدم قوة مبالغاً فيها خلال عملياته في مدينة الرقة السورية ما أدى إلى إيقاع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين بشكل مختلف تماماً عمّا حدث أثناء تحرير الجيش العربي السوري وحلفائه مدينة دير الزور من إرهابيي تنظيم «داعش».

ولفت لافرنتييف إلى أن الحكومة السورية تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي دير الزور وكذلك إلى الغوطة الشرقية، حيث يعمد إرهابيو تنظيم «جبهة النصرة» ومجموعات متفرعة عن تنظيم «داعش» الإرهابي إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مضيفاً: لكننا سنواصل مواجهة ومجابهة جميع المجموعات الإرهابية.

وكان لافرنتييف دعا في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» النظام التركي إلى الوفاء بكامل التزاماته بما يخص منطقة تخفيف التوتر في إدلب وعدم السماح للمجموعات الإرهابية بشن أعمال عدائية في تلك المنطقة، موضحاً أن قرار إنشاء مناطق تخفيف التوتر كان صائباً لكن هناك مجموعات معينة تحاول القيام بأعمال استفزازية هناك ونسعى إلى القضاء على مثل تلك الأنشطة.

وبيّن لافرنتييف أنه قريباً ستكون هناك مشاركة أكثر نشاطاً للسوريين الأكراد في الحوار الوطني وعملية التسوية السياسية للأزمة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها لمناقشة جميع الأمور في إطار التوافقات السياسية للبلاد.

وأعاد لافرنتييف تأكيد أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لتجنب أي صدامات مع «تحالف» واشنطن الموجود بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة السورية ستواصل بمساعدة حلفائها تطهير كامل الأراضي السورية من الإرهابيين.

ونقلت «سانا» عن لافرنتييف إشارته إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى سورية ولقائه السيد الرئيس بشار الأسد، وقال: الشيء الأهم هو أن القيادة السورية أبدت اهتماماً بتحريك العملية السياسية نحو الأمام وإيجاد طرق للمصالحة الوطنية.

وبيّن لافرنتييف أنه تجري في الوقت الراهن عودة الحياة في سورية تدريجياً إلى ما كانت عليه سابقاً، لافتاً إلى أن المصالحة الوطنية شهدت وتائر متسارعة في السنة الأخيرة وبدأ الناس يعودون إلى ديارهم وهو شيء يدل على أنهم يشعرون بالتغيرات على الأرض ويسعون إلى مواصلة حياتهم في وطنهم وليس خارج البلاد.

اجتماع ثلاثي

كذلك عقدت وفود روسيا وإيران والنظام التركي اجتماعاً ثلاثياً لبحث المسائل المطروحة للنقاش على جدول أعمال هذا الاجتماع.

وشارك في الاجتماع لافرنتييف وجابري أنصاري ورئيس وفد النظام التركي مساعد وزير الخارجية سيدات أونال.

وأعلن جابري أنصاري أن اجتماع أستانا يركّز على دراسة آخر المستجدات الميدانية على الأرض وخاصة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة حول مناطق تخفيف التوتر.

وقال جابري أنصاري في تصريح عقب الاجتماع الثلاثي: الاجتماعات الثنائية والثلاثية ستبحث انتهاك وقف الأعمال القتالية إضافة إلى ملفي المخطوفين والمحتجزين والألغام مع متابعة التطورات المتعلقة بمسار الحل السياسي للأزمة في سورية.

وأضاف جابري أنصاري: تم التوصل إلى تفاهمات أولية حول القضايا الخلافية وتقررت مواصلة البحث حول هذه القضايا على مستوى الخبراء.

تقييم إيجابي لعمل مناطق تخفيف التوتر

إلى ذلك أعلنت الدول الضامنة لنظام وقف الأعمال القتالية في سورية روسيا وإيران وتركيا أنها تقيم تقييماً إيجابياً عمل مناطق تخفيف التوتر في سورية.

ونقلت وكالة «أنترفاكس» الروسية عن مصدر مطلع مقرب من اجتماع «أستانا7» في العاصمة الكازاخية قوله أمس: إن هذه المناطق أظهرت فاعليتها المميزة خلال الفترة الماضية ويعمها جميعاً السلام والنظام العام وكل شيء فيها على ما يرام.

وكان اجتماع «أستانا7» حول سورية بدأ صباح أمس بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري والوفود الأخرى.