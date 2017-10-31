ص 3:03 2017/10/31

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أمس الإجراءات المقبلة للدفع بعملية «أستانا» لإيجاد حل للأزمة في سورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: لافروف وظريف بحثا القضايا المتعلقة بتنسيق الإجراءات اللاحقة للدفع بعملية «أستانا» بنجاح من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية.

كما بحث لافروف مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو التطورات المتعلقة بالأزمة في سورية في ظل انعقاد اجتماع «أستانا7».

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان إلى أن لافروف ناقش خلال اتصال هاتفي مع جاويش أوغلو عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية، وأكدا مجدداً عزمهما على مواصلة الجهود لدفع الحوار بين الحكومة و«المعارضة» قدماً.

في هذه الأثناء، اعتبر رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف أن المهام الرئيسية للمشاركة العسكرية الروسية ضد الإرهاب في سورية حققت أهدافها تقريباً وسيستعيد الجيش العربي السوري السيطرة على كل المناطق شرق البلاد أواخر العام الجاري.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن شامانوف قوله أمس في اجتماع مجلسي البرلمانين الكازاخي والروسي في العاصمة الكازاخية أستانا: بشكل عام يمكننا القول إنه تمّ تقريباً إنجاز المهام الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في سورية ونتوقع أن تستعيد القوات الحكومية السورية السيطرة على الحدود الشرقية لسورية نهاية العام الجاري.

وأضاف: لن يوجد تنظيم «داعش» الإرهابي كهيكل عسكري منظّم في المنطقة بعد الآن.

كذلك، أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن بلاده تتوقع هزيمة التنظيمات الإرهابية في سورية بحلول نهاية العام الجاري.

ونقلت (سانا) عن بونداريف تأكيده في تصريح أمس أن روسيا ستواصل تقديم الدعم إلى سورية حتى القضاء على الإرهابيين، مشيراً إلى أن موسكو ستخفض دورها في سورية عند تحقيق ذلك الهدف بشكل كامل.

إلى ذلك أوضح بونداريف أن الأهداف الحقيقية لـ«تحالف» واشنطن المزعوم لـ«محاربة» الإرهاب بعيدة كل البعد عن محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الـ30 من أيلول عام 2015 عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية.