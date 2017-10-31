ص 3:03 2017/10/31

أعلن مصدر عسكري عن استعادة السيطرة على قسم من حي المطار القديم والمعهد الصناعي وبناء الحلبي في حي الرصافة بمدينة دير الزور.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري تابعت تقدمها في ملاحقة إرهابيي تنظيم «داعش» ضمن أحياء مدينة دير الزور واستعادت مساء أمس السيطرة على قسم من حي المطار القديم والمعهد الصناعي وبناء الحلبي في حي الرصافة.

ولفت المصدر العسكري إلى أن العمليات أسفرت عن القضاء على أعداد من إرهابيي تنظيم «داعش» وتدمير أسلحتهم وعتادهم، مبيناً أن وحدات الهندسة في الجيش قامت بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم بين منازل المواطنين والساحات والشوارع الرئيسية.

وذكر مراسل (سانا) في دير الزور في وقت سابق أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة حققت تقدماً جديداً ضد تنظيم «داعش» في حي الحميدية بالمدينة بعد اجتثاث من تبقى من إرهابييه في عدد من الكتل السكنية والدوائر الخدمية والشارع الرئيسي وصولاً إلى مدرسة خديجة الكبرى.

ولفت المراسل إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين خلال اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش من جهة ومجموعات «داعش» من جهة أخرى في شارع بورسعيد وحي المطار القديم.

وبيّن المراسل أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات جوية على مقرات وتجمعات ونقاط تحصين تنظيم «داعش» في أحياء الحميدية والكنامات والشيخ ياسين والجبيلة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين.

وحققت وحدات الجيش خلال الأيام الأربعة الماضية تقدماً كبيراً نحو إعلان مدينة دير الزور خالية من إرهابيي «داعش» وذلك بعد سيطرتها على حويجة صكر وأحياء الصناعة والعمال والعرفي.

وفي ريف حماة الشمالي الشرقي أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على 3 قرى بعد القضاء على آخر تجمعات وتحصينات تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي فيها.

وأفاد مراسل «سانا» في حماة بأن وحدات من الجيش نفذت أمس في إطار ملاحقتها إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» بالريف الشمالي الشرقي عمليات مكثفة سيطرت خلالها على قرى مشرفة أبو لفة وجب الجملان ورسم ميال.

وأشار المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» وتدمير أسلحتهم وآليات مزود بعضها برشاشات ثقيلة.

ولفت المراسل إلى أن وحدة من الجيش دمرت بصاروخ موجه عربة مفخخة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية على محور بلدة أبو دالي بريف حماة الشمالي الشرقي.

وقضت وحدات من الجيش أمس على أكثر من 30 إرهابياً من تنظيم «جبهة النصرة» ودمرت لهم آليات بعضها مزود برشاشات ثقيلة في محيط قرى خربة جويعد وتم الهوى وأبو لفة بالريف الشمالي الشرقي.