ريف دمشق ـ إيمان الذنون: ص 3:03 2017/10/31

قام السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ماريان غاسرو وبالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أمس بزيارة اطلاعية إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تدعمها اللجنة الدولية والهلال الأحمر في بلدة منين بريف دمشق.

جاءت تلك الجولة لتؤكد مجدداً دعم الحكومة الصينية للشعب السوري، حيث عبر السفير الصيني عن ثقة بلاده بقدرة سورية على إعادة الحياة الطبيعية إلى كل المناطق، مشدداً على ضرورة تقديم الدول الصديقة والحليفة الدعم والمساعدة من أجل ذلك.

ولفت السفير تشي إلى أن بلاده قدمت للبلدة منحة مالية قدرها مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع شبكة المياه الذي قام بحل مشكلة المياه لمعظم مناطق البلدة وساهم بتغذية أكثر من 50 ألف نسمة بالمياه، مشيراً إلى أن مشروعات أخرى في طريقها للتنفيذ كمشروع الطاقة البديلة ومشروعات خدمية تتعلق بالنظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الطبية، مؤكداً استمرارية التعاون بين الحكومتين الصينية والسورية في كل المجالات.

كما تضمنت الجولة الاطلاعية زيارة مركز توزيع السلل الغذائية والصحية والأدوات الخاصة بالمطابخ التابعة للهلال الأحمر السوري إضافة إلى زيارة لفرن البلدة الذي يؤمن الخبز لأكثر من 100 ألف نسمة وشبكة المياه الجديدة والمطبخ الخيري الذي يؤمن الوجبات للاجئين.

بدورها أكدت غاسر أن اللجنة لن تتوانى عن تقديم المساعدة مادام هناك أشخاص بحاجة إلى ذلك، مشيرة إلى تقديم السلل الغذائية والصحية للمهجرين ومولدة كهربائية وخزان مياه كبير لمخبز البلدة، مبينة أن مساعدة أولئك الهاربين من ظروف الحرب القاسية على سورية في تأمين احتياجاتهم المعيشية والاطلاع على الخدمات المقدمة لبلدة منين لكونها استقبلت أعداداً كبيرة من المهجّرين من عدة محافظات هي أحد أهم أهداف الزيارة التي قامت بها اللجنة بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.

كما استعرض رئيس مجلس بلدية منين المهندس عبد الغني قاطوع الإجراءات التي تم اتخاذها لتبديل أكثر من 60 بالمئة من شبكة المياه القديمة في الحي الغربي والجمعيات السكنية والسوايد وصيانة طريق منين – صيدنايا بتكلفة قدرها 107 ملايين ليرة سورية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ هذه المشروعات خلال شهرين فقط وأن هناك مشروعات أخرى في طريقها للإنجاز.

بدوره أكد المهندس عارف الحاج رئيس وحدة المياه في منين أهمية مشروع المياه الذي ساهم بالحد من هدر المياه وتأمين وصولها بطريقة صحية إلى أكثر من 50 ألف مواطن.

يذكر أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين سورية والصين تستند إلى مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، حيث استخدمت جمهورية الصين الشعبية حق الفيتو عدة مرات في مجلس الأمن لمصلحة سورية في محاولة للوقوف بوجه مشروعات الهيمنة الغربية ودفعها لاحترام الدول وحقها في تقرير مستقبلها السياسي من دون تدخل خارجي.

تصوير: طارق الحسنية