ص 3:03 2017/10/31

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على 3 آلاف طن من القمح المسروق ومستودع أسلحة وذخيرة ومركز اتصالات وبث فضائي خلفها تنظيم «داعش» الإرهابي قبل دحره من ريف حماة الشرقي.

وأشار مراسل (سانا) في حماة إلى أن وحدات من الجيش عثرت خلال تمشيطها ريف منطقة سلمية الشرقي على مستودع يحوي أسلحة وذخائر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة عقيربات وعلى مركز اتصالات وبث فضائي متطور يؤمّن الاتصال على مسافات كبيرة بين إرهابيي التنظيم في قرية سوحة.

وذكر محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري في تصريح لمراسل (سانا) أن كميات القمح كانت موجودة في 3 مواقع يحتوي كل منها على 1000 طن من القمح على الأقل، مشيراً إلى أنه تم تأمين الآليات اللازمة لشفطها من الأرض منعاً من اختلاطها مع التراب وللحفاظ على مواصفاتها.

ولفت المحافظ إلى أن مجموع كميات الأقماح التي عثر عليها في ريف حماة الشرقي في أوكار تنظيم «داعش» الإرهابي ضمن خلايا تحت التراب في البرغوثية والقسطل يقدر بـ5500 طن ويتم حالياً شحنها إلى صوامع ومستودعات فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في المحافظة.

وكانت مجموعات الدفاع الشعبية عثرت السبت الماضي على أكثر من 2500 طن من القمح المسروق كانت مخبأة داخل أحد أوكار إرهابيي «داعش» شرق بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي.

