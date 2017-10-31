ص 3:03 2017/10/31

أقرّ السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد مجدداً بفشل المخططات الأميركية في سورية في ظل الانتصارات المتواصلة التي يحققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع حلفائه على الإرهاب، مؤكداً أنه لم يعد أمام الولايات المتحدة خيار سوى الانسحاب من سورية بعد تلاشي أحلامها واحداً تلو الآخر.

واعتبر فورد في مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأميركية أن الأزمة في سورية دخلت مرحلة جديدة، حيث عزز الجيش السوري سيطرته غرب وشرق سورية.

وفي إشارة إلى خسارة واشنطن رهانها على ما يسمى «المعارضة المعتدلة» في سورية، قال فورد: الجيش السوري أصبح قرب مواقع «مسلحي» الفصائل المدعومة من الولايات المتحدة شرق البلاد وسيتعين على واشنطن اتخاذ قرار بشأن متى وكيف تنسحب، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية لا تملك خيارات جيدة في سورية وأن بعض هذه الخيارات المتاحة أسوأ من الأخرى.

ونقلت (سانا) عن فورد توضيحه أن محاولات الولايات المتحدة لـ«إسقاط» الدولة السورية تتلاشى إن لم تكن أصبحت بعيدة المنال وخيالاً، إضافة إلى أن خيار دعم الجماعات المسلحة يجب أن يخرج من المعادلة وذلك لأن الجيش السوري عازم على استعادة كامل البلاد.

وعلى مدار سنوات الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية قدمت الولايات المتحدة كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها بالمال والسلاح وأنشأت لها معسكرات تدريب في دول مجاورة وقامت بالتغطية على جرائمها بإطلاقها تسمية «معارضة معتدلة»، بينما يواصل ما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن بحجة «مكافحة» الإرهاب ارتكاب الجرائم بحق المدنيين السوريين وتدمير البنى التحتية في سورية.