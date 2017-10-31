ص 3:03 2017/10/31

وصلت إلى مدينة دير الزور أمس قافلة مساعدات إنسانية من فرع الهلال الأحمر العربي السوري محملة بمواد غذائية وطبية لتوزيعها على أهالي ريف دير الزور.

وأكد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمره في تصريح لمراسل (سانا) خلال استقبال القافلة أن الدعم الحكومي متواصل ومستمر لأهالي دير الزور وأن القوافل تتوافد على مدار الساعة إلى المدينة منذ فك الحصار عنها بفضل أبطال الجيش العربي السوري.

بدوره أشار منسق العمليات الميدانية بفرع الهلال الأحمر بدير الزور أنس عشاوي إلى أن القافلة التي وصلت أمس تتكون من 15 شاحنة تحتوي على سلل غذائية ومستلزمات طبية وأدوية، موضحاً أن هذه القافلة سيتم توزيعها على الأهالي في ريفي دير الزور الشرقي والغربي، إضافة إلى مدينة معدان وقرية السبخة في ريف الرقة.

وأضاف عشاوي: إن عملية التوزيع للمواد المقدمة من فرع الهلال مستمرة ولن تتوقف سواء لأهالي مدينة دير الزور أو للأهالي في ريف المحافظة الذي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليه بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري.

ومنذ كسر الجيش العربي السوري وحلفاؤه في الخامس من الشهر الماضي حصار إرهابيي «داعش» لمدينة دير الزور وصلت إلى المدينة عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات والمواد الغذائية، حيث يقوم فرع الهلال الأحمر العربي السوري بتوزيعها على العائلات بشكل يومي.