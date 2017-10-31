ص 3:03 2017/10/31

وصلت أمس قافلة من المساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأفادت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان تلقت «سانا» نسخة منه بأن كوادر المنظمة بالتعاون مع الأمم المتحدة قاموا بإيصال 49 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلى بلدتي سقبا وكفر بطنا بالغوطة الشرقية.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن القافلة تحتوي على 8000 سلة غذائية ومثلها أكياس طحين وأدوية ومواد طبية.

وكانت مجموعات مسلحة منتشرة في الغوطة الشرقية اعترضت في الـ26 من الشهر الجاري شاحنات محملة بمواد إغاثية مقدمة من الأمم المتحدة لبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق ومنعتها بقوة السلاح عند بلدة يلدا من الوصول إلى الأهالي حتى يتم دفع 5 آلاف سلة غذائية من ضمن الحمولة.

وتحرص الحكومة السورية على توفير جميع الظروف لإيصال المساعدات إلى الأهالي في جميع المناطق بما فيها مناطق انتشار المجموعات المسلحة التي تقوم في كثير من الأحيان بمنع إيصال المساعدات وعرقلة جهود المصالحة فيها واستهداف سيارات الهلال الأحمر العربي السوري حيث أطلقت النار في حزيران الماضي على قافلة تحمل مساعدات إنسانية إلى بلدة حرستا ما أدى إلى إصابة شخص بجروح.