ص 3:03 2017/10/31

أعلن المدير العام لمتحف الأرميتاج الروسي ميخائيل بيوتروفسكي أمس أن روسيا ستسلم سورية نموذجاً ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الأثرية وذلك خلال منتدى الثقافة الدولي السادس الذي سيقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بين الـ16 و18 من تشرين الثاني المقبل.

وكانت أكاديمية العلوم الروسية أعلنت في وقت سابق أن جهود بعثة الخبراء الروس في مدينة تدمر أثمرت عن تشكيل نموذج ثلاثي الأبعاد للمدينة السورية الأثرية الشهيرة ما سيمكن الخبراء والمتخصصين من تقييم تكاليف أعمال الإعمار والتخطيط التدريجي لهذه الأعمال من دون التوجه إلى المدينة نفسها.

ونقلت (سانا) عن بيوتروفسكي توضيحه في مؤتمر صحفي بموسكو أنه سيتم خلال المنتدى بحث العديد من الموضوعات الرئيسية بما فيها الحفاظ على التراث الثقافي وخاصة في سياق الصراعات والمواجهات المسلحة، مشيراً إلى أن إحدى الفعاليات التي ستجري خلال المنتدى مخصصة لسورية، حيث سيتم منح الجانب السوري نموذجاً ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الأثرية، كما سيتم توقيع اتفاقيات مختلفة.

وستجري الفعاليات الرئيسية للمنتدى في المقر العام لمتحف الأرميتاج، بينما ستجري اللقاءات حول برامج العمل في متحف الأثنوغرافيا الروسي.