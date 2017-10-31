إبراهيم النمر ص 1:01 2017/10/31

استطاع فريق الوحدة بكرة القدم الحفاظ على لقب مسابقة كأس الجمهورية لموسم كروي جديد، بعد الفوز على الكرامة بهدفين مقابل هدف، وضمان المشاركة الآسيوية من جديد.. الفوز باللقب جاء في الوقت المناسب، وذلك لكيلا يخرج بخفي حنين هذا الموسم بعد إضاعة لقب الدوري الذي ذهب لجاره الجيش، نجوم كبار نخبة مميزة، لاعبون محترفون، لكن النتيجة جاءت متأخرة ولو أن الكرماويين عرفوا كيفية التعامل مع مجريات اللقاء لكان حديثاً غير ذلك.

«تشرين» كانت في أرض ملعب تشرين الذي احتضن اللقاء ورصدت آراء الكادر واللاعبين عقب التتويج والبداية مع غياث دباس مدير الفريق الذي قال: الفريق قدم أداء مميزاً ومستوى متطوراً واستطاع الحفاظ على اللقب، فالوحدة فريق كبير وله تاريخ عريق، فقد كنا مرشحين لنيل ثلاثة ألقاب «آسيوياً- الدوري- الكأس» توفقنا في واحدة وهي الكأس، نهدي هذا اللقب للجمهور الكبير الذي ساندنا وشجعنا ونعده بلقب الدوري الموسم الحالي.

مدرب الفريق الكابتن أحمد الشعار قال: المباراة كانت صعبة على الفريقين، ولاسيما فريقنا المطالب بالفوز لإرضاء الجمهور، لعبنا بتكتيك عالي المستوى أواخر الشوط الأول وبداية الثاني مع تغيرات في أرض الملعب، استطعنا الحفاظ على النتيجة والوصول لمنصة التتويج فهدفنا واستراتيجيتنا كانا الحصول على الكأس، والكرامة لعب بقوة واستطاع إزاحة الشرطة والجيش من هذه المسابقة، «هارد لك» للكرامة وجمهوره الكبير.

بدوره أسامة أومري أهدى الفوز للجمهور الكبير الذي حضر اللقاء، بعد أن قدم الوحدة مباراة مميزة تليق بسمعته وسمعة الكرة السورية، والهم والاهتمام الخروج بلقب واحد على الأقل في هذا الموسم، وفعلاً كان لقب كأس الجمهورية والعودة مجدداً للمشاركة الآسيوية.

الوافد الجديد باسل مصطفى قال: شرف لأي لاعب أن يرتدي القميص البرتقالي، اللاعبون قدموا ماعليهم، مبارك للجمهور وللإدارة وللاعبين هذا اللقب، ونطمح الموسم الجديد لنيل لقب الدوري، وعن فريقه السابق تشرين قال: تشرين قدم موسماً للذكرى وحل بمركز الوصافة، تكونت لديه خبرة المنافسة، وهذا الموسم أتوقع له المنافسة من جديد.

بدوره صاحب الهدف الثاني الحمدكو تحدث قائلاً: نطمح للقب الموسم للمشاركة من جديد في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي وهذا الموسم هو فأل خير للوحدة، فالجميع يد واحدة والإدارة لم تقصر بشيء وتذلل كل الصعوبات لإنجاح مسيرة الفريق، تحية من القلب لجمهورنا الكبير الذي يساندنا ويشجعنا في كل مباراة ونعده بلقب الموسم الحالي.

من جهته سليمان سليمان «لاعب الفتوة سابقاً» قال: اليوم حققنا لقباً مهماً أعادنا للمشاركة الآسيوية، أشكر اللاعبين جميعاً فقد قدموا ما عليهم، والكادر الذي بذل جهداً كبيراً بوصول الفريق لهذا المستوى، جمهورنا هو الرقم 1 يساندنا في الفوز والخسارة، «هارد لك» للكرامة، فهو يملك عناصر خبرة نتمنى أن يعود كما كان سابقاً ويعود دورينا أقوى وأكثر تحدياً ومنافسة.