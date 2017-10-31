معين الكفيري ص 1:01 2017/10/31

أشاد نجم سلة الجيش رامي مرجانة بالمعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في بيروت منذ حوالي عشرة أيام، وأن وضع الفريق في تحسن مستمر وأجرى خلال المعسكر خمس مباريات ودية وكان الانسجام كبيراً ومميزاً بين اللاعبين ولاسيما مع قدوم لاعبين جدد للفريق، والمعسكر حقق الفائدة المطلوبة منه، والفريق في حالة جيدة من الجاهزية لخوض منافسات الدوري.

وعن نظام الدوري (نظام التجمعات) قال: نظام الدوري (ذهاب وإياب) هو الأفضل لأن جميع الفرق تأخذ فرصتها ونلعب على أرضها وتقدم مستويات كبيرة وتحقق نتائج جيدة، ولكن الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد أوجدت العمل بنظام التجمعات، وفرق حلب وحمص ظلمت لأنها لعبت خارج أرضها ولم تقدم مستواها الحقيقي لذا كانت فرصتهم بالفوز قليلة ولكن مع الأسف هذا الواقع.

وبالنسبة للاحتراف قال: لا نستطيع التحدث عن موضوع الاحتراف حالياً وهناك ثغرات كبيرة من النواحي كلها لقانون الاحتراف، ويجب أن تتوافر مجموعة شروط لتطبيقه بالشكل الأمثل، ولاسيما أن الكثير من الأندية يفتقر لمقومات الاحتراف الحقيقي واللازم.

وعن المنتخب الوطني قال: سيبدأ تجمع المنتخب يوم السبت القادم مع المدرب الصربي وهو على أعلى مستوى من الخبرة حيث درب العديد من المنتخبات الوطنية، منها الإيراني واللبناني وبعض الأندية العالمية ونأمل أن يحقق منتخبنا الوطني بقيادته نتائج جيدة ويتأهل لنهائيات كأس العالم.

وعن النهوض بكرة السلة وتطويرها قال: كرة السلة بحاجة للاستقرار والدعم المادي الكبير للنهوض فيها من جديد وتطويرها وتحقيق نتائج جيدة ترضي عشاقها، وهذا يتطلب دخول شركات راعية للأندية لتحقيق الاستقرار المادي والمعنوي لجميع كوادرها.