إلهام العطار ص 1:01 2017/10/31

«بضحكتي وإرادتي ونفسيتي القوية والتزامي بالعلاج، سأقاوم مرض السرطان»، كلمات تتحدى بها أم سامر مرض سرطان الثدي الذي أصيبت به منذ أشهر قليلة، وكان لاكتشافها المبكر الدور الكبير في زيادة فرص الشفاء أمامها، وبرغم أنها تخضع للعلاج فقد أصرت وإمعاناً في تحدي المرض على المشاركة في الماراثون الذي أقامته وزارة الصحة بالتعاون مع فريق عطاء التطوعي والهلال الأحمر والجمعيات والمنظمات الشعبية وغيرها من المبادرات المجتمعية، كتتويج لفعاليات حملة «افحصي أبكر.. لتطمئني أسرع» الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي انطلقت بداية شهر تشرين الأول وهو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وتوضيح الحقائق وتصحيح الأفكار الخاطئة التي يتداولها الناس عنه، وذلك حسبما أوضح الدكتور أحمد خليفاوي معاون وزير الصحة الذي كان بين المشاركين في الماراثون، منوهاً بأن الحملة تضمنت الفحوص المجانية السريرية والشعاعية في المراكز الصحية والمشافي إلى جانب المحاضرات والندوات التثقيفية.

«تشرين» واكبت المشاركين في الماراثون الذين اجتمعوا صباحاً في ساحة الأمويين صغاراً وكباراً من الجنسين بلباسهم الوردي وهو اللون الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمرض سرطان الثدي، بعضهم انضووا ضمن مجموعات ومبادرات شبابية، بينما جاء آخرون فرادى والأجمل هم من حضروا للمشاركة في الماراثون بشكل عائلي، وجهتهم مدينة الجلاء الرياضية، وهدفهم التأكيد على أن الكشف المبكر يضمن الشفاء التام ويجنب المصاب رحلة علاج طويلة ومكلفة، والبداية كانت مع الدكتور فادي قسيس مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الذي أشار إلى أن الوزارة تحرص كل عام على إحياء هذه الحملة وتفعيلها في كل مراكزها التي بلغ عددها 33 مركزاً صحياً ومشفى في 10 محافظات، وأضاف: لحملة هذا العام طابع خاص لكونها استهدفت السيدات من عمر 20 عاماً لتوعيتهن وتدريبهن على طريقة الفحص الذاتي داخل المنزل وعدم الخوف من الذهاب إلى الاختصاصيين عند ملاحظة أي شيء، كما توجهت للسيدات ممن تجاوزن الأربعين عاماً لضرورة إجراء الفحص كل سنتين أما العاليات الخطورة أو من كانت لديهن قصة عائلية كإصابة الأم أو الأخت فعليهن مراقبة أنفسهن كل ستة أشهر أو كل سنة، وتابع: خلال الحملة وفي الأسابيع الأولى منها استطعنا فحص 150 ألف سيدة على مستوى سورية وتصوير 6000 سيدة صورة مامو غراف، وقد أدخلنا 4 أجهزة ما موغراف على مراكزنا الصحية، وبالنسبة للإحصاءات المتعلقة بمرض السرطان قال قسيس: بعد سبع سنوات من الحرب لاتوجد نسب دقيقة لهذه المرحلة، لكن ما نود التأكيد عليه هو أن الكشف المبكر عن المرض يرفع نسبة الشفاء حتى 95%، ليختم بالإشارة إلى أن نجاح الحملة والماراثون جاء ثمرة لجهود الجهات الرسمية والمبادرات الأهلية والمجتمعية.

الدكتور رامز أورفلي مدير صحة دمشق بين أن الماراثون تقليد يعلن نهاية الحملة التي كان العمل فيها متواصلاً ومتابعاً، ونحن كمديرية لم نقتصر على الدعوة لزيارة مراكزنا، بل قمنا بزيارة المؤسسات التي يطغى عليها العنصر النسائي لنشر ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي بدأت ملامحها ترتسم على الأرض من خلال قيام العديد من السيدات بزيارة مراكزنا للاطمئنان على صحتهن.

«الحملة لاقت إقبالاً في كل المراكز الصحية واستقطبت أكبر عدد ممكن من السيدات للفحص والاطمئنان على أنفسهن، كما أنها كرست مقولة «الوقاية خير من قنطار علاج»، هذا ما ذكره الدكتور ياسين نعنوس مدير صحة ريف دمشق، وعن الماراثون لفت إلى أنه رياضة من جهة وهو مناسبة لتذكير المجتمع وإيصال رسالة لجميع فئاته بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

الدكتور عوض العلي مدير صحة القنيطرة، قال: لهذا الشهر رمزيته على مستوى العالم، ونحن في القنيطرة شبكنا منذ اليوم الأول لانطلاقة الحملة مع المراكز الثقافية والجوامع واتحاد الشبيبة والمجتمع الأهلي للدعوة إلى كسر حاجز الخوف والتمنع الذي لايزال مسيطراً على بعض الشرائح والقيام بإجراء الفحص المجاني وحضور الندوات والنشاطات التثقيفية، ومشاركة هذا العدد الكبير في الماراثون اليوم دليل على وصول الرسالة وتحقيق الهدف.

الدكتورة مي مهايني من مؤسسي جمعية سورية لأمراض الثدي أفادت بأن جو الماراثون يدل على أن الوعي يزداد عاماً بعد عام للكشف المبكر عن المرض وإنقاذ حياة المرأة التي يجب عليها إجراء الفحص، وعدم إخفاء المرض فأول طريق لحل أي مشكلة هي المواجهة.

إبداع في التنظيم والتخطيط

الإبداع في التنظيم والتخطيط كان السمة العامة للماراثون كما اتفق الجميع، وعن ذلك تقول نسرين العطار من اللجنة المنظمة – وزارة الصحة إنه رسالة لكل العالم بأن سورية تواكب كل الفعاليات العالمية والعلمية ومنها هذه الحملة، فالكشف المبكر سلاح في يد المرأة لتتمكن من القضاء على مرض سرطان الثدي ومواجهته بقوة وثقة كبيرة بدءاً من مراحله الأولى ووصولاً إلى مرحلة الشفاء.

هاني العسلي رئيس فريق عطاء التطوعي بيّن أن الماراثون جزء من نشاطات الفريق الذي بدأ عمله في التشبيك مع الجهات المعنية والجمعيات منذ بداية العام، فعقد المحاضرات ونظم زيارات لمراكز الإقامة المؤقتة لتثقيف السيدات اللواتي تحاصرهن العادات والتقاليد، وقد وجدنا صعوبة في بداية الأمر لكن تدريجياً استطعنا اختراق الحاجز وإقناعهن بالفكرة، أضف إلى أننا قمنا باستهداف شريحة الشباب لأن ذلك يعني الوصول لأسرهم ولشرائح المجتمع كلها.

سولينا حمادة بينت أن منظمة شبيبة الثورة شاركت في الحملة عبر تنظيم ندوات ومحاضرات استهدفت الطلبة ومشاركتها اليوم تؤكد دور الشباب ومسؤوليتهم المجتمعية والمساهمة في التوعية بالقضايا الصحية.

درس عملي للتوعية

قائد مبادرة «يالله عاالبسكليت» محمد بوظو عبر عن سعادته لنجاح الفعالية من حيث التنظيم وعدد المشاركين، وأكد حرص المبادرة على المشاركة في كل الفعاليات المجتمعية.

أم طارق التي حضرت مع زوجها وأطفالها عدّت أن الماراثون درس عملي للتوعية، فالكل يتحدث عن المرض وعن تجربة البعض من السيدات اللواتي تحقق لهن الشفاء.

ريتا الطويل التي لبست البلوزة الوردية ووضعت على صدرها عنوان الحملة وفي يدها علقت الشريط الوردي قالت: «ماما أنا بحبك وجيت ع الماراثون لأحميكي واحمي حالي».

سارة العلي خريجة أدب انكليزي رأت أن على الجميع المشاركة في الماراثون لدعم قضية خطيرة جداً، وهي تخص الجنسين، فسرطان الثدي يمكن أن يخطف حياة الإنسان من جراء إهماله والسكوت عنه.

الممرضة عزيزة وضاح مشاركة أجرت الفحص والصور خلال الحملة وشجعت كل السيدات لإجراء الفحص داخل الحملة وخارجها فذلك يحد من تطوره.

ورأت أن الحملة الوطنية نجحت فلم تعد هناك سيدة إلا وعلمت بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

المرأة هي الأم والأخت والابنة والحبيبة والصديقة، هي نصف المجتمع والشريحة الأهم فيه ولذلك جئنا اليوم للمشاركة في الماراثون لدعم الفكرة، هذا ما قاله محمد مسعود الذي شارك بالاتكاء على عكازيه.

في ختام الماراثون قدمت ريم الشامي مدربة رياضية ومجموعتها عروضاً مميزة ومما قالته: من خلال مشاركتي شعرت بأنني قدمت شيئاً في هذا الموضوع، فنحن عندما نجعل من الرياضة نظام حياة يومياً، نكون قد ساهمنا في وقاية أنفسنا من سرطان الثدي وغيره من الأمراض.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من دول العالم تتلون على مدى شهر تشرين الاول باللون الوردي لتذكير النساء بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي الأكثر شيوعاً بين السيدات وخامس مسبب لوفاتهن إذ يسجل سنوياً نحو 1.7 مليون إصابة جديدة و571 ألف وفاة وفقاً لأحدث الإحصاءات العالمية.