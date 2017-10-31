ص 1:01 2017/10/31

بدأت القوات العراقية عملية اقتحام منطقة العبيدي التي تعتبر أهم معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء القائم غرب الأنبار.

وقد أعلن قائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان الزوبعي لـوكالة «أنباء الإعلام العراقي» أن القوات العراقية وبمساندة الطيران العراقي بدأت بعملية اقتحام ناحية العبيدي في قضاء القائم التي تعد من أبرز معاقل «داعش» في القاطع الغربي للمحافظة، وبدأت بقصف مدفعي وجوي للمنطقة, فيما حررت القوات الأمنية 500 مواطن، إثر اقتحام مناطق مختلفة في القائم, وأنه تم توفير ممرات آمنة لاستقبال الأسر النازحة.

من جانبه, أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أن مستقبل الحشد الشعبي هو مشروع الدفاع عن العراق ووحدته وسيادته وأمنه، مشيراً إلى أن تضحيات المقاتلين العراقيين وإرادة الشعب أحبطت كل المؤامرات التي أرادت تدمير العراق.

وقال المهندس: إن العراق يلعب دوراً مهماً في المنطقة وإنه يستعيد مكانته في المنطقة بدماء أبنائه، مؤكداً أن الحكومة تحاول إحداث توازن حقيقي بين قوى المنطقة.

إلى ذلك, أكد عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، أن الطيران العراقي قصف ستة تجمعات لإرهابيي «داعش» على الحدود بين المحافظة وصلاح الدين, ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين, فيما أعلن مصدر أمني في كركوك عن مقتل 8 إرهابيين والعثور على مخبأ للمتفجرات في قضاء الحويجة.

في غضون ذلك, كشف مصدر مطلع، أن القوات العراقية وصلت إلى معبر فيشخابور شمال العراق وأن العلم العراقي رفع في المعبر,لافتاً إلى أن الأكراد وافقوا على تسليم معبر فيشخابور إلى الحكومة الاتحادية، مشترطة أن يدار من قبل قوات حرس الحدود.