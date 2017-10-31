ص 1:01 2017/10/31

أعلنت القيادة الاستراتيجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تنفذ مشروع مناورات لقواتها النووية الاستراتيجية، لافتة إلى أنه تم إبلاغ روسيا بذلك بموجب المعاهدة الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة بريان ماغوير في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية: إن الولايات المتحدة تنفذ مشروعاً لقواتها النووية الاستراتيجية تحت عنوان «الرعد العالمي» وذلك لإعداد وسائل توجيه الضربة العالمية ونظام الدرع الصاروخية، مضيفاً: إن الولايات المتحدة قامت بإشعار روسيا بذلك بشكل مسبق على النحو المطلوب بموجب المعاهدة الثنائية «ستارت 3» والتي تقتضي أن يبلغ البلدان بعضهما بعضاً بشأن المشاريع الكبيرة لقواتهما النووية.