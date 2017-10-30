ص 5:05 2017/10/30

تابعت وحدات الجيش العاملة في دير الزور عملياتها ضد بقايا إرهابيي «داعش»، حيث تمكنت بعد القضاء على تجمعات من الإرهابيين من السيطرة على حيّي العمال والعرفي، وبذلك تكون وحدات الجيش قد أمّنت حي القصور وسط المدينة والأحياء المحيطة به والتي كان إرهابيو «داعش» يستهدفونها بالقذائف، كما فتح هذا الإنجاز الباب باتجاه السيطرة على باقي الأحياء، وبالتوازي مع هذا التقدم في دير الزور، قضت وحدات من الجيش على أكثر من 30 إرهابياً من «النصرة» بينهم متزعمون في ريف حماة الشمالي الشرقي وذلك بعد عمليات مركّزة ودقيقة.

فقد أعلن مصدر عسكري أمس السيطرة على حيي العرفي والعمال في مدينة دير الزور بعد القضاء على آخر فلول إرهابيي تنظيم «داعش» فيهما.

وذكر المصدر في تصريح لـ(سانا) أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت تقدمها خلال عملياتها ضد أوكار وتحصينات إرهابيي «داعش» في عدد من أحياء مدينة دير الزور واستعادت السيطرة على حيي العرفي والعمال بعد القضاء على آخر بؤر التنظيم التكفيري فيهما.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الهندسة قامت بتمشيط الحيين وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون فيهما بغية إعاقة تقدم الجيش وإلحاق أكبر الأضرار بالبنى التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وبالسيطرة على حيي العرفي والعمال تكون وحدات الجيش أمنت نسبياً حي القصور ووسط المدينة والأحياء المحيطة به والتي كان الإرهابيون يستهدفونها بالقذائف المتنوعة وكذلك قطعت شوطاً مهماً على طريق اجتثاث إرهابيي «داعش» من أحياء الحميدية والعرضي والمطار القديم وخسارات وكنامات والشيخ ياسين عند الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة، حيث تتهاوى تحصينات الإرهابيين تحت ضربات سلاحي الجو والمدفعية.

إلى ذلك قضت وحدات من الجيش على العشرات من إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» في ريف حماة الشمالي الشرقي.

وأفاد مراسل (سانا) في حماة بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات مركزة على تجمعات ومواقع محصنة لتنظيم «جبهة النصرة» في محيط قرى خربة جويعد وتم الهوى وأبو لفة بالريف الشمالي الشرقي ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 إرهابياً وتدمير عدة آليات بعضها مزود برشاشات ثقيلة.

وأشار المراسل إلى أن من بين القتلى عدداً من متزعمي الإرهابيين وهم أنس أبو مالك وأبو عبد الله تفتناز ونور الشامي.

