ص 5:05 2017/10/30

أمّنت وحدات الجيش العربي السوري عودة 26 مدنياً من القريتين بريف حمص كان تنظيم «داعش» الإرهابي قد خطفهم لاستخدامهم كدروع بشرية، حيث قامت وحدات الجيش بتأمين كل مايلزم لهؤلاء من احتياجات أساسية، كما قامت وحدات الجيش بتحرير 19 مدنياً مختطفاً من أيدي إرهابيي التنظيم التكفيري في ريف حماة الشرقي، حيث جرى نقل المحررين إلى مدينة سلمية.

وذكر قائد ميداني في تصريح لموفد (سانا) إلى مدينة القريتين أنه أثناء متابعة قوات الجيش عملية تحرير مدينة القريتين من إرهابيي تنظيم «داعش» وملاحقتهم في الجبال المحيطة بها تمّ رصد مجموعة مكونة من 26 شخصاً قادمة من منطقة جبل كحلة وبعد عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة للمجموعة تبيّن أنهم من أهالي مدينة القريتين ممن تم خطفهم من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وبيّن أن قوات الجيش العربي السوري قامت بتأمينهم على الفور وتقديم جميع الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم من طعام وشراب.

وأوضح القائد الميداني أن إرهابيي تنظيم «داعش» أثناء تقدم الجيش العربي السوري نحو مدينة القريتين فرّ من تبقى منهم من المدينة وقاموا بخطف مجموعة من المدنيين كدروع بشرية للاحتماء بهم ومع وصولهم إلى الجبال تمكن المختطَفون من مغافلتهم والهروب إلى أن تمكنت وحدات الجيش من التعرف إليهم ونقلهم إلى مكان آمن.

وذكر القائد الميداني أن المختطَفين أكدوا أن التنظيم أجبرهم على العمل معه تحت تهديد السلاح لنقل المواد الغذائية والمسروقات التي قام إرهابيو التنظيم بسرقتها من دوائر الدولة ومؤسساتها والمحال التجارية في مدينة القريتين وتحميلها بالسيارات.

ومن خلال روايات المختطَفين تبيّن أيضاً ارتكاب تنظيم «داعش» جرائم بحق كل من خالفه بالرأي من أهالي مدينة القريتين وذلك بحجة «الارتداد عن الدين الإسلامي» وإجبار المختطَفين على نقل الجثث إلى البساتين المحيطة بالمدينة ورميها فيها وفقاً للقائد الميداني.

وتحدث عدد ممن كانوا مختطَفين لدى تنظيم «داعش» الإرهابي لموفد (سانا) عن ظروف خطفهم قبل أن يتمكنوا من الفرار والوصول إلى إحدى نقاط الجيش العربي السوري الذي أمّنهم، حيث أكد أحمد خالد الحجازي وهو طالب جامعي من سكان القريتين أنه وبعد دخول «داعش» إلى المدينة قام بعمليات اقتحام للمنازل وسرقة معظم سيارات النقل والمحال التجارية وقتل عدد من المدنيين بينهم طفل لا يتجاوز عمره الـ 12 عاماً بعد إخضاعهم لعمليات تعذيب.

وتابع: بعد خطفنا جرت معاملتنا كعبيد لدى التنظيم التكفيري الذي قام بتشغيلنا في عمليات تحميل ونقل المواد الغذائية والمعونات التي سرقوها من محال القريتين، كما قاموا بتشغيلنا بعمليات حفر القبور لقتلاهم.

وأشار مختار القريتين محمد عبد الكريم رويشدي خلال استقبال المحررين إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي ومنذ دخوله القريتين مارس سياسة القتل الممنهج بحق أهالي المدينة ونهب السيارات والآليات من الأهالي بقوة السلاح، إضافة إلى خطف بعض المدنيين وجعلهم رهائن ودروعاً بشرية.

وأشار رويشدي إلى أنه وبفضل جهود الجيش العربي السوري انتصرت مدينة القريتين على الإرهاب الذي دحر منها إلى غير رجعة بإذن الله تعالى.

وقامت الجهات المعنية بتأمين وصول المحررين إلى مدينة القريتين وتسليمهم إلى ذويهم وسط استقبال شعبي لهم في ساحة البلدة، حيث عبر الأهالي خلال الاستقبال عن فرحتهم بعودة أبنائهم بفضل تضحيات وجهود الجيش العربي السوري.

وفي السياق نفسه، حررت وحدة من الجيش العربي السوري أمس 19 مدنياً مختطفاً من أيدي إرهابيي «داعش» في ريف حماة الشرقي.

وذكر مراسل (سانا) في حماة أن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تمكنت صباح أمس من تحرير 19 مدنياً بينهم 5 أطفال و8 نساء من قبضة إرهابيي «داعش» على أطراف بلدة السعن في ريف حماة.

ولفت المراسل إلى أن المحررين جميعهم من محافظة إدلب وخطفهم إرهابيو «داعش» في الـ11 من الشهر الجاري عندما هاجموا حافلة كانت تقلهم قرب بلدة السعن.

وأشار المراسل إلى أن عناصر الجيش قاموا بنقل المحررين إلى مدينة سلمية.