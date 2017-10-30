ص 5:05 2017/10/30

أكدت سورية أن ادعاءات الولايات المتحدة وتحالفها المزعوم بـ«تحرير» مدينة الرقة من تنظيم «داعش» الإرهابي هي مجرد أكاذيب هدفها حرف انتباه الرأي العام الدولي عن الجرائم التي ارتكبها هذا «التحالف» وأدواته في محافظة الرقة، داعية المجتمع الدولي وكل المدافعين عن حقوق الشعوب إلى مطالبة الولايات المتحدة باحترام قرارات مجلس الأمن التي تحض الجميع على الالتزام بوحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ(سانا) أمس: تستمر الولايات المتحدة و«تحالفها» غير الشرعي في تضليل المجتمع الدولي حول نياتها الحقيقية تجاه الجمهورية العربية السورية.

وأضاف المصدر: إن ادعاءات الولايات المتحدة و«تحالفها» المزعوم بـ«تحرير» مدينة الرقة من «داعش» هي مجرد أكاذيب هدفها حرف انتباه الرأي العام الدولي عن الجرائم التي ارتكبها هذا «التحالف» وأدواته في محافظة الرقة.

وتابع المصدر: لقد أصبح من المعروف للمجتمع الدولي ولمن يدعون «حرصهم» على حياة الأبرياء وحقوق الإنسان أن ما يزيد على 90 بالمئة من مدينة الرقة قد سوي تماماً بالأرض ودمرت كل أنواع الخدمات والبنى التحتية فيها، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من سكان الرقة قد تمّ طردهم من مدينتهم ومن القرى التابعة لمحافظة الرقة وأصبحوا لاجئين في وطنهم، وذلك نتيجة للقصف المتعمد والوحشي على منازل أهالي الرقة والبلدات التابعة لها.

ممارسات لا إنسانية

وبيّن المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أن احتفال الولايات المتحدة وحلفائها بما سموه «تحرير» الرقة جاء على جثث الضحايا وعذابات المواطنين السوريين، موضحاً أنه تشهد على ذلك معاناة المواطنين الذين تمّ تهجيرهم بالقوة والذين يعيشون على الطرقات وفي مخيمات لا يوجد فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة نتيجة للممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها ما تسمى «قوات سورية الديمقراطية» التي تستولي على المساعدات الإنسانية المتواضعة الموجهة لإنقاذ حياة مواطني الرقة، ناهيك عن مصادرة هويات ووثائق هؤلاء المواطنين وإخضاعهم لشتى صنوف التعذيب والاعتقال الوحشي.

«داعش» خرج من الرقة بتواطؤ واشنطن و«قسد»

وأشار المصدر إلى أنه لولا تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية وما تسمى «قوات سورية الديمقراطية» مع «داعش» لما خرج «داعش» من الرقة ليذهب إلى أماكن أخرى لقتال الجيش العربي السوري والجيش العراقي والحشد الشعبي.

وقال المصدر: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن مدينة الرقة لاتزال مدينة محتلة وأنه لا يمكن اعتبارها مدينة محررة إلا عندما يدخلها الجيش العربي السوري الذي يقاتل وحلفاؤه قطعان «داعش» ومن يتحالف معها من مجموعات مسلحة تدعي الوطنية في الوقت الذي تفتقد فيه الحد الأدنى من المشاعر الإنسانية والوطنية.

نصب واحتيال من واشنطن وأدواتها

وأوضح المصدر أن مسارعة الولايات المتحدة و«تحالفها» للدعوة إلى إعادة إعمار الرقة ما هي إلا عملية نصب واحتيال على الرأي العام العالمي وذلك بهدف طمس الدمار الذي تسببت هي به و«تحالفها» وأدواتها في الرقة.

وختم المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين تصريحه بالقول: إن سورية تتوجه إلى المجتمع الدولي وكل المدافعين عن حقوق الشعوب لتعرية ما قامت به الولايات المتحدة وأدواتها ومطالبتها باحترام قرارات مجلس الأمن التي تطالب الجميع بالالتزام بوحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية، كما تطالب سورية بحل هذا «التحالف» المشبوه وغير الشرعي لأن من يدعي محاربته لـ«داعش» يجب أن يكون شرعياً وأن يعمل بموافقة الدولة السورية وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.