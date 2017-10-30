دمشق ـ سانا ـ يسرى ديب: ص 5:05 2017/10/30

التقى رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أمس السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين، حيث أكد صباغ أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية السورية- الصينية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معرباً عن أمله بأن يكون للصين دور فاعل في مرحلة إعادة الإعمار في سورية، بينما أكد السفير تشي أن سورية والصين تقفان في خندق واحد ضد الاستعمار والاحتلال والتدخل الأجنبي.

ودعا صباغ خلال اللقاء إلى تكثيف العمل في لجنة الصداقة السورية- الصينية في مجلس الشعب وزيادة تبادل وفود الصداقة البرلمانية بين الجانبين للنهوض بالعلاقات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وتطرّق رئيس المجلس إلى الحرب التي تخوضها سورية في مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، وذلك لأن خطر الإرهاب يتمدد في كل الدول ولا يستثني أحداً، مؤكداً في الوقت ذاته أن سورية كانت وما زالت داعمة للسلم العالمي وحق الشعوب في نيل حريتها واستقلالها.

من جانبه أكد السفير الصيني بدمشق أن الانتصارات التي تحققها سورية على كل الصعد وخاصة مواجهة الإرهاب تصب في مصلحة تعزيز السلم والاستقرار لجميع شعوب العالم، معرباً عن أمله بأن تتوصل سورية قريباً إلى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب.

واعتبر السفير تشيانجين أن الإرهابيين ليسوا أعداء الشعب السوري وحده بل هم أعداء للعالم بأسره، مضيفاً: سورية والصين تقفان في خندق واحد ضد الاستعمار والاحتلال والتدخل الأجنبي، كما أن الموقف الصيني تجاه حل الأزمة في سورية بشكل سلمي ثابت وبات واضحاً للجميع.

وشدّد السفير تشيانجين على أن بلاده ستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للشعب السوري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تطوير التعاون بين الصين وروسيا وإيران لمساعدة الشعب السوري والوقوف إلى جانبه.

كما لفت السفير الصيني إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين وسورية ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مبيناً أن بلاده تتطلع إلى تعزيز تبادل الزيارات والوفود البرلمانية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب.

وفي تصريح لوسائل الإعلام أكد السفير الصيني أن هناك فرصة أكبر للتعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وأنه يتطلع إلى جهود مشتركة بين الجانبين السوري والصيني بما يحقق تقدماً أكبر في العلاقات الثنائية، وقال: واثق بأن الحكومة والجيش السوري سيحققون النصر والإنجازات المستمرة، وأن الصين مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية، وأن الصين متحمسة للمشاركة في إعادة الإعمار، لأن هناك فرصة أكبر بين الشركات والمؤسسات الصينية في هذا المجال، وأنه سيتم تشجيع رجال الأعمال والصناعيين الصينيين على زيارة سورية والتعاون في كل المجالات.

وأكد السفير الصيني أنه رغم الأزمة في سورية فقد ظلت العلاقات جيدة جداً في كل المجالات، وأن هناك وفوداً أكثر ستزور سورية.

رئيس لجنة الصداقة محمد حمشو أكد لـ«تشرين» أن الصينيين تشجعوا في السنة الأخيرة، وأن هناك وفوداً كثيرة زارت سورية خلال السنة السابقة، وأن السفير الصيني ذكر أن بعض الشركات أو الأشخاص قلقون من الوضع الأمني، لكن السفير سيزود الحكومة الصينية بالوضع الأمني الحقيقي في سورية، مضيفاً: نحن كلجنة صداقة نتعاون مع نظرائنا في البرلمان الصيني لتوضيح الوضع الأمني والمناطق التي هي تحت سيطرة الدولة، والمناطق التي تقع خارج سيطرتها، لكي يتم التعاون وإقامة المشروعات المشتركة.

ورأى حمشو أن العلاقة الاستثمارية المأمولة مع الشريك الصيني تحتاج طريقاً معبداً لتأمين العلاقات الاقتصادية بشكل أمثل، وأهمها العلاقة المصرفية وهذه الأخيرة غير مكتملة ما بين المصارف السورية والصينية، وأن هناك تراجعاً خلال الفترة السابقة، داعياً أصحاب المصارف والفعاليات الاقتصادية في الصين إلى العودة وفتح مكاتبهم التي أغلقت خلال المرحلة السابقة.