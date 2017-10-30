دمشق ـ دانية الدوس: ص 5:05 2017/10/30

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ضرورة وضع رؤية مشتركة للتشريعات التي تخدم تطوير العمل بين سورية وجمهورية أرمينيا ودراسة التسهيلات الجمركية إلى أبعد مدى.

جاء ذلك خلال استعراض المهندس خميس مع وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات في جمهورية أرمينيا سورين كارايان والوفد المرافق له آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين سورية وأرمينيا ووضع أسس متينة لهذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن المهندس خميس أهمية استمرار عمل اللجنة المشتركة السورية- الأرمينية ووضع المشروعات المحددة بالخريطة الاستثمارية في سورية أمام الوفد الأرميني، مشيراً إلى أن العلاقة التاريخية والصداقة المشتركة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي يجب أن تشكّل أساساً لتوسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، موضحاً أن الحكومة تعمل وفق اتجاهين: الأول إعادة العملية الإنتاجية، والثاني تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، داعياً رجال الأعمال والشركات الأرمينية للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.

من جانبه أوضح الوزير كارايان أن الهدف من الزيارة تنمية العلاقات الاقتصادية وتقديم تسهيلات لدخول البضائع السورية إلى المنطقة الأوروآسيوية والبضائع التي تستوردها سورية عبر أرمينيا وتقديم التسهيلات لوصول البضائع الأرمينية إلى سورية والمنتجات السورية إلى أرمينيا وتشجيع العمل بالمناطق الحرة بين البلدين وأن يكون التعامل الاقتصادي والتجاري وفي المشروعات المشتركة بينهما بالليرة السورية.

وأشار إلى ضرورة بناء رؤية واضحة للمشاركة الأرمينية في مرحلة إعادة الإعمار في مجال البنى التحتية وشق الطرقات وإنشاء الأبنية وإنتاج المواد المخصصة للبناء، مبيناً أهمية تشكيل هيئة معنية بتنمية التبادل التجاري لتكون الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي الأوسع.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر والسفير الأرميني لدى دمشق الدكتور آرشاك بولاديان.